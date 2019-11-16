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Türk Akım, yıl sonuna kadar tamamlanacak

Bakan Dönmez: Türk Akım projesi bu yıl sonuna kadar tamamlanacak

Türk Akım, yıl sonuna kadar tamamlanacak

Bakan Dönmez: Türk Akım projesi bu yıl sonuna kadar tamamlanacak

16 Kasım 2019 Cumartesi 18:35
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Türk Akım, yıl sonuna kadar tamamlanacak

Kırklareli (DHA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus doğal gazını Türkiye'ye ulaştıracak Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "İnşallah bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarını incelemek üzere Kırklareli'nin Vize ilçesine geldi. Bakan Dönmez, 2016 yılında Rusya ile yapılan anlaşma sonrasında başlayan Türk Akım projesinin Aralık ayı içerisinde tamamlanmış olacağını söyledi. Türk Akım projesinin Türkiye ve Avrupa açısından enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacağının ön görüldüğünü belirten Dönmez, "10 Ekim 2016'da Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ile bu projeye start verilmişti. Akabinde projenin teknik ve ekonomik fizibiliteleri hazırlandı, güzergahlar tespit edildi, güzergah üzerinde yer alan arazilerin mülkiyet sorunları giderildi. İlgili çevre mevzuatına ve orman mevzuatına göre gerekli izinler alındı ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında ihalesi tamamlanarak sözleşme imzalandı. 1 yıl içerisinde de tamamlanması öngörüldü. İnşallah bir aksilik olmazsa, bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız" dedi.

'PROJE 2 HATTAN OLUŞUYOR'

Türk Akım projesinin iki hattan oluştuğunu belirten Dönmez, "Türk Akım iki hattan oluşuyor. Karadeniz boyunca biliyorsunuz iki hat oluşuyor. Hatların ikisi de Kıyıköy'de karaya çıkıyor. Bir tanesi bizim iç hatlarımıza, ulusal iletim ağımıza bağlanıyor, diğeri de Bulgaristan sınırına uzanan bir güzergahı takip ediyor, sonrasında da Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden Avrupa'ya bir güzergah söz konusu. Projede Türkiye toprakları içerisinde yer alan, Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya bağlanacak ikinci hatta Gazprom ile BOTAŞ'ın da bir ortaklığı söz konusu. Her iki hat da inşallah bir aksilik çıkmazsa Aralık ayı içerisinde tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Bakan Fatih Dönmez, açıklamasının ardından beraberindekilerle birlikte şantiye sahasında incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden brifing aldı.

'AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR PROJE'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarını incelemek üzere geldiği Kırklareli'nin Vize ilçesinde, çalışmalarla ilgili yetkililerden brifing aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, 2019 yılının sonunda Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyan Türk Akım- 1 ve Türk Akım- 2 projelerinin tamamlanacağını belirterek, "İnşallah bu yıl sonu itibariyle karadaki, hem Türk Akım- 1'i, hem Türk Akım- 2'yi bitirmiş olacağız. Zaten haftalık takip ettiğimiz bir projeydi. Bu projeler sadece ülkemiz açısından değil, Avrupa güvenliği arz açısından da son derece önemli bir proje. Kıyıkıköy'de karaya çıkan 2 hat, bir tanesi Türk Akım-1'i, yaklaşık 69-70 kilometrelik bir mesafeyle, BOTAŞ'ın ana ulusal iletim hattına bağlıyoruz. İkinci hattı da 142 kilometre mesafede Bulgaristan sınırından Malkoçlar mevkiinden Avrupa'ya intikal ettimiş olacağız. Her iki projede de başta BOTAŞ olmak üzere Türk Akım projesinde çalışan gerek yüklenicilerimiz, gerekse işçilerimiz teknisyen ve mühendislerimiz olağanüstü bir gayret göstererek 7/24 yaz-kış demeden bir yıl gibi kısa sürede bu projeyi tamamlamış oldular" dedi.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ PARTNERLERİNDEN BİRİSİ OLDU'

Türkiye'nin enerji güvenliği anlamından Avrupa'nın önemli geçiş noktalarından biri olduğunu vurgulayan Dönmez, "Avrupa kıtası enerjide dışa bağımlı. Onlar da yıllardır güvenli güzergahlardan uzun dönemli anlaşmalarla, enerji güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Bu anlamda Türkiye geçiş noktalarından, önemli partnerlerinden birisi oldu. Türk Akım doğrudan, Karadeniz altından herhangi bir ülkenin topraklarından ya da karasularını kullanmadan Türkiye'ye gelmiş olacak. Daha önce batıdan gelen hattımız, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden geliyordu. Nitekim o bölgelerde zaman zaman sorunlar yaşamıştık. Şimdi o sorunları inşallah artık hiç yaşamamış olacağız. Bu arada başta Balkanlar yakın coğrafya olmak üzere, Orta Avrupa'nın da bu anlamda enerji güvenliğine katkı sağlamış olacağız. Biz nasıl enerji kaynaklarının çeşitlenmesi için çalışıyorsak, Avrupa Birliliği de uzun yıllardır kaynakların ve güzergahların çeşitlendirilmesi yolunda önemli işler takip ettiler. Biz Türkiye, dün nasıl olduysa, nasıl hareket ettiyse, bugün de yarın da bu anlamda, şartlar el verdiği ölçüde bu işleri yapmaya devam edecek" dedi

KASIM'IN 2'NCİ HAFTASI ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASI OLARAK KUTLANACAK

Bakan Dönmez, konuşmasının sonunda Kasım ayının ikinci haftasının Enerji Çalışanları Haftası olarak kutlanmasını kararlaştırdıklarını belirterek, "Enerji çalışanlarının uzunca bir süredir bakanlığımızdan bir talebi, ricası oldu. Hemen hemen bütün sektörlerde, o iş kolunda çalışanların anıldığı, hatırlandığı haftalar var. Sağlıkçıların, madencilerin, değişik iş kollarında kutlanan haftalar var. Biz de hakikaten böyle bir eksiklik olduğunu gözlemlemiş olduk. Kasımın ikinci haftasını, Enerji Çalışanları Haftası olarak kutlanmasını kararlaştırmış olduk. Bugün de bir anlamda sahada enerji çalışanlarımızla bir araya gelmiş olduk. Kamu- özel iş yapan ayrımı yapmaksızın söylüyorum, enerji çalışanları ülkemizin 7/24 emrindedir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk AkımEnerji
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