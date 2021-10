Turizmin 'en kötü yılı'nda Türkiye dünyada 5'inci

ANTALYA - Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), koronavirüs salgını nedeniyle 'en kötü yıl' olarak tarihe geçen 2020'nin verilerini açıkladı. Türkiye 15,9 milyon turist sayısıyla 5'inci, 10,2 milyar dolar gelir ile de 11'inci sırada yer aldı. Turizmin Türkiye ihracatına katkısı ise yüzde 7 oldu.



Dünya turizm sektörünün 'en kötü yılı' olarak tarihe geçen 2020'nin verilerini içeren rapor, UNWTO tarafından açıklandı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, UNWTO'nun raporlarıyla turizmin kabusu olan 2020 yılının, sektörde yarattığı hasarın da ortaya çıktığını söyledi.



KAYIPTA YÜZDE 73, GELİRDE YÜZDE 64



2019 yılında en iyi dönemini yaşayan turizmin, 2020'de dönemsel olarak durma noktasına bile geldiğine işaret eden Yavuz, 2020'de dünya genelinde bir önceki yıla göre yüzde 73 kayıp yaşandığını ve sürekli seyahat eden her 10 kişiden 7'sinin bu dönemde edemediğini belirtti. Seyahatlerin azalmasıyla turizm gelirinin de yüzde 64 oranında sert bir kayıp yaşadığını söyleyen Yavuz, "2020 yılında gerçekleşen 402 milyon seyahat ile 533 milyar dolar gelir ancak elde edilebildi" dedi.



ŞİDDETİ EN ÇOK HİSSEDEN ÜLKELER



Kaybın şiddetini birinci derecede hisseden ülkeleri Hırvatistan, Mısır, Arnavutluk, Katar, Karadağ, Bahama Adaları, Macao, Dominik Cumhuriyeti, Şeyseller, Curaçao, Ürdün olarak sıralayan Yavuz, İspanya, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Fransa gibi klasik Akdeniz destinasyonlarının, 1 yılı bu depremin artçılarıyla geçirdiğini ifade etti. Yavuz, "Ülkeler koronaya karşı mücadelelerini sürdürürken kısıtlamaların kalktığı her fırsatta da turizm faaliyetlerini tekrar harekete geçirmeye çalıştılar" dedi.



KORONA SIRALAMAYI DEĞİŞTİRDİ



Sadece 6 ülkenin turist sayısında iki haneli rakamlara ulaşabildiğini ve salgının sıralamaları da değiştirdiğini anlatan Yavuz, "83,5 milyon turistle 2019 yılının 1'incisi İspanya, 2020'de 19 milyon turistle 4'üncülüğe geriledi. 2019'un 3'üncüsü olan Çin, radikal tedbirlerle turist sayısını neredeyse sıfırladı ve adeta dünya turizminden silindi. Yılların turizm ülkesi Fransa'dan ise bir veri bile yok" diye konuştu.



İTALYA BİRİNCİ, TÜRKİYE BEŞİNCİ



2020'de 25 milyon 200 bin turistle dünyada en çok turist ağırlayan ülkenin İtalya olduğunu belirten Yavuz, diğer ülkeleri şöyle sıraladı:



"Korona sürecinin kazananı Meksika gibi gözüküyor. 24 milyon 30 bin turistle Meksika tarihinde ilk kez ikinci sıraya yerleşti. ABD ve İspanya 19 milyon turistle 3 ve 4'üncü sırayı alırken, Türkiye 15,9 milyon misafirle korona sürecinde de dünya 5'inciliğini korudu."



2020'de 533 milyar dolarlık toplam turizm gelirinden en çok payı 76,1 milyar dolarla ABD'nin aldığını hatırlatan Yavuz, Türkiye'nin ise 10,2 milyar dolarla gelir sıralamasında 11'incisi olduğunu söyledi. Sadece 1,8 milyon turist ağırlayan ve kişi başı turist geliri 14 bin 127 dolar olan Avustralya'nın 25,8 milyar dolar turizm geliriyle ikinci sırada yer aldığını belirten Yavuz, diğer ülkeleri şöyle sıraladı:



"İtalya 19,8, Tayland 14,2, Avusturya 13,8, Hindistan 13, Kanada 11,3, Meksika 11, Japonya 10,7, Kore 10,5, Türkiye 10,2, Portekiz 8,8, Macao 8,6, Polonya 7,8, Belçika 6,6, Hırvatistan 5,6, Yunanistan 4,9, Mısır 4,4, Suudi Arabistan 4, Fas 3,8 milyar dolar."



KİŞİ BAŞI GELİRDE 17'NCİ SIRADA



2020'de kişi başı turizm harcamasının dünya genelinde ortalama 1330 dolar olduğuna dikkati çeken Yavuz, Türkiye'nin kişi başı turizm gelirinin 643 dolarda kaldığını, en çok turist getiren 20 ülke içinde kişi başı gelirde 17'nci sırada yer aldığını söyledi. Yavuz, turist sayısı düşük olmasına rağmen kişi başı gelirin 1000 doların üstünde olduğu 50'den fazla ülkenin listede bulunduğuna da vurgu yaptı.



TURİST ARTIYOR, GELİR DÜŞÜYOR



Son yıllarda sıklıkla dile getirilen, turist sayısının artmasına rağmen gelirin düşmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalındığını belirterek Yavuz, şunları söyledi:



"Önümüzde somut İspanya örneği var. İspanya 2019'da 83,5 milyon turisti, kişi başı 954 dolar turizm geliriyle ağırlamıştı. Kişi başı turizm gelirinde 2019'da İspanya ile aramızda 371 euro, 2020'de 333 euro fark vardı. Aynı dönemde Türkiye, 51,2 milyon turist ile 583 dolar kişi başı gelir elde etmişti" diye konuştu.



'TECRÜBELİ ÜLKELER YİNE ÖNE ÇIKTI'



Yavuz, en çok turistin gittiği ülkelerdeki kişi başı geliri şöyle sıraladı:



"İtalya 786, Meksika 453, ABD 3915, İspanya 976, Türkiye 643, Avusturya 918, Polonya 923, Macaristan 432, Hollanda 1253, Yunanistan 684, Tayland 2118, Portekiz 1360, Rusya 449, Hindistan 2059, Hırvatistan 1004, Malezya 690, Suudi Arabistan 975, Japonya 2600, Vietnam 651 dolar. Korona sürecinde gördük ki, artık klasikleşen tatil ülkeleri krizli dönemlerde de tecrübeleri, kapasiteleri ve ürünleriyle yine öne çıkıyor."



'HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'



Türk turizminin geçmiş bütün krizlerde görüldüğü gibi en hızlı tepki verip, çözüm üreten esnekliğe sahip olduğunu ifade eden Yavuz, artık bu sayıları koruyup, gelirleri artırmanın, en azından 700-800 dolara çıkarmanın yollarının araştırılmasını önerdi. Bir an önce sektörün bütün bileşenlerinin bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz "Mutlaka yapılacak birçok şey vardır. Öncelikle 'her şey dahil' sistemini tekrar gözden geçirip, gerekli dokunuşları yaparak, turistin geldiği ülkeyi gezmesinin önünü açmalıyız" ifadelerini kullandı.