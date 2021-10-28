Turizmde üçüncü çeyrek rekoru

ANTALYA - Turizmde hem gelir hem ziyaretçi sayılarında ilk iki çeyrekte düşüşler yaşanan 2021 yılında, üçüncü çeyrek verileri rekor kırdı. Temmuz-Eylül 2021 döneminde yüzde 181,8 artışla 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar gelir, yüzde 143 artışla 13 milyon 640 bin 672 yurt dışı ziyaretçiye ulaşıldı. Ocak-Eylül dönemi toplamda ise 20 milyon 307 bin 340 ziyaretçi, 16 milyar 850 bin 958 dolar turizm geliri oluştu.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) turizmde üçüncü çeyrek dönem turizm geliri ve turist sayılarını açıkladığı verilerle, 2021 yılının birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek dönemlerindeki toplam ziyaretçi sayısı 20 milyon 307 bin 340 olurken, turizm geliri ise 16 milyar 850 bin 958 dolar oldu. Yılın ilk üç çeyrek dönemi toplamında, geçen yılın aynı dönemine göre, ziyaretçi sayısında yüzde 180, turizm gelirinde ise yüzde 206'lık artış gerçekleşti.



İLK İKİ ÇEYREKTEKİ VERİLER



Turizm istatistikleri, birinci çeyreği Ocak-Şubat-Mart 2021 döneminde 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar gelir elde edilirken, ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 600 bin 468 kişi oldu. 2021 yılı ikinci çeyreği Nisan-Mayıs-Haziran döneminde ise 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar gelir, 4 milyon 66 bin 210 ziyaretçi sayısına ulaşıldı.



ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE REKOR ARTIŞ



Son açıklanan üçüncü çeyrek Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 döneminde ise geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 181,8 artışla 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar elde edildi. Bu dönem ziyaretçi sayısı yüzde 143 artışla 13 milyon 640 bin 672 olurken, yüzde 84'ünü 11 milyon 457 bin 951 kişiyle yabancılar, yüzde 16'sını 2 milyon 182 bin 721 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Üçüncü çeyrekte turizm gelirinin, cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç yüzde 78'inin yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22'sinin ise yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ziyaretçilerden elde edildiği açıklandı.



PAKET TUR ÖNE ÇIKIYOR



Ziyaretçilerin, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiklerine dikkat çekilerek, bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 63 milyon 42 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 332 milyon 75 bin dolarını ise paket tur harcamalarının oluşturduğu belirtildi.



Bu çeyrekte tüm harcama türlerinin geçen yılın aynı çeyreğine göre arttığı da kaydedilerek, konaklama harcamasının yüzde 251.3, tur hizmetleri harcamasının yüzde 233.4 ve spor, eğitim, kültür harcamasının yüzde 224.6 arttığı dile getirildi.



KİŞİ BAŞI HARCAMA ORTALAMASI 839 DOLAR



Bu yıl birinci çeyrekte 56 dolar, ikinci çeyrekte 57 dolar olan ziyaretçilerin gecelik harcama ortalaması, üçüncü çeyrekte 74 dolara çıktı. Bu harcama miktarı yabancılarda 78 dolar, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için 61 dolar oldu. 2021 yılı birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek toplamında ise ziyaretçilerin gecelik harcama ortalaması 62,3 dolar oldu. Kişi başı ortalama harcamalar ise birinci çeyrekte 943 dolar, ikinci çeyrekte 739 dolar, üçüncü çeyrekte 835 dolar olarak açıklandı. Üç dönemin ortalaması ise 839 dolar oldu.



İLK SIRADA GEZİ VE EĞLENCE



Bu çeyrekte yabancı ziyaretçilerin Türkiye'yi yüzde 76,8 ile en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla ziyaret ettiği açıklandı. İkinci sırada yüzde 15,9 ile 'akraba ve arkadaş ziyareti', üçüncü sırada ise yüzde 2,7 ile 'iş amaçlı konferans, toplantı, görev vb.' yer alıyor. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 63,7 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi.



TURİZM GİDERİ VE YURTDIŞI ZİYARETİ



Türkiye'den üçüncü çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 329,6 artarak, 873 bin 27 oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 669 dolar olarak gerçekleşti. Başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 363,5 artarak, 584 milyon 379 bin dolar oldu. Bunun 572 milyon 877 bin dolarını kişisel, 11 milyon 502 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.