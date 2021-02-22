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Turizm sektöründen destek çağrısı

TÜRSAB GENEL MERKEZ YK ÜYESİ HASAN EKER 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ VE SIFIR FAİZLİ KREDİ İSTİYORUZ. TURİZMDE YENİ TRENDLERE HAZIRLANIYORUZ.

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:39
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Turizm sektöründen destek çağrısı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Burkon Turizm Genel Müdürü Hasan Eker, Pandemi nedeniyle yüzde 72’ye varan oranda düşüşlerin yaşandığı turizm sektörü, pandemiden yüzde 20-30 oranında etkilenen sektörlerle aynı destekleri alıyor. Bu nedenle turizm sektörüne mutlaka bir ayrıcalık tanınmalı, en az 2 yıl geri ödemesiz ve sıfır faizli bir kredi mekanizması işletilmelidir dedi. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ve online gerçekleşen Covid-19 Sonrası Turist Tercihlerinde Yeni Eğilimler, Yeni Destinasyon Yönetimi Anlayışı ve İşletmelerin Yeni Döneme Uyumu” konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Balıkesir ve Çanakkale’deki sektör temsilcilerinin de iştirak ettikleri toplantıda konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Burkon Turizm Genel Müdürü Hasan Eker, Turizm sektörü dünya ekonomisinin yüzde 10’unu oluşturmakta ve 8,5 trilyon dolarlık bir ticari hacme sahiptir. Ülkemiz turizm açısından dünyada 6. sırada bulunmakla birlikte turizm gelirlerinde maalesef 13. sırada yer almaktadır. Turizm sektörü farklı iş alanlarıyla karşılaştırıldığında yine de iyi bir yerde ama 2020 yılında pandemi nedeniyle yüzde 72’ye varan oranda düşüş oldu. 2019 yılında 51 milyon olan turist sayımız 2020’de 15 milyona, turizm gelirlerimiz de 34 milyar dolardan 12 milyar dolara geriledi. Böyle bir durumda olan, yani pandemi nedeniyle yüzde 72’ye varan oranda düşüşlerin yaşandığı turizm sektörü, pandemiden yüzde 20-30 oranında etkilenen sektörlerle aynı destekleri alıyor. Bu nedenle turizm sektörüne mutlaka bir ayrıcalık tanınmalı, en az 2 yıl geri ödemesiz ve sıfır faizli bir kredi mekanizması işletilmelidir” şeklinde konuştu.

TURİZMDE YENİ TRENDLER.

Moderatörlüğünü Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan Tuğba Bozkurt’un yaptığı paneldeki konuşmasında turizm sektöründeki yeni trendlere değinen TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Burkon Turizm Genel Müdürü Hasan Eker, sektörde öne çıkan değişikler hakkında da açıklamalarda bulundu. Eker konuşmasını şöyle sürdürdü: Turizmde yeni trendlere baktığımızda 8-10 saatlik veya uçak yolculuğu ile gidilecek yerler yerine yakın mesafelerin tercih edilmeye başlandığını görüyoruz. Kongreler online toplantılara dönüştü ve fiziki olarak yapılan kongrelerin yerini tutmasa da pandemi sonrasında da online kongrelerin devam edileceğini öngörüyoruz. Salgın bize bulaş tehdidini öğretti ve belki bundan sonra başka salgınlar da olabileceğinden bazı kurallara daha çok dikkat edilecek. Sağlık turizmi daha da önem kazanacak ve bu alandaki yatırımlar artacaktır. Karavan turizmine büyük bir yönelme söz konusu oldu. Ayrıca butik oteller tercih edilmeye başladı. Önceden turistlerin topluca iştirak ettikleri organizasyon yerine bireysel veya birkaç ailenin iştirak edeceği doğa turizmine yönelik kısa süreli ve lüks planlamalar istenmeye başladı. Yeni otel yatırımlarında geniş mekanlar ile yemek yerleri başta olmak üzere açık hava alanlarına ağırlık verilmesi gibi mimari değişiklikler bekleniyor. Bu dönemde online yapılan sanal geziler arttı. Bu tür yayınlar katılımcılarda daha sonra fiziki olarak ziyaret hevesini arttırıyor. Rezervasyonlarda iptal hakkı ile ilgili esneklik artacak. Seyahat sigortalarının da kapsamı değişecek. Önümüzdeki döne için maviturlara, doğa turlarına ilgi arttı.

BALIKESİR VE ÇANAKKALE TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER.

Konuşmasında Balıkesir ve Çanakkale özelinde de değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Burkon Turizm Genel Müdürü Hasan Eker, bölgenin farklı alanlarda çok önemli turizm potansiyeli olduğunu, yöreye özgü değerler ile ilgili markalaşma çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etti. Eker, İstanbul’dan başlamak üzere Kocaeli, Yalova, Bursa Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ illerinin hızlı tren ile birbirine bağlanması, Marmara Denizi havzasındaki turizmin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır dedi.

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Turizm Sektöründen Destek çağrısı
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