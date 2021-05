Turizm sektöründe gözler temmuz ayında

ANTALYA - Turizm sektöründe hem dünya turizmi hem de koronavirüs salgınıyla ilgili özellikle Türkiye'nin kaynak pazarı durumundaki ülkelerdeki durumla ilgili günlük kararlar yakından takip ediliyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, sektörde merak edilen birçok soruyla ilgili değerlendirmede bulundu.



'TURİZMİN TAHAMMÜLÜ KALMADI'



Avrupa'da mayıs ayında kısıtlamaların kalkmaya başlamasıyla turizmin yeniden kıpırdandığını belirten Yavuz, neredeyse bütün Avrupa ülkelerinin kısmi veya tam açılma sürecine girdiğini kaydetti. İspanya'da 6.5 aylık olağanüstü dönemin sona ermesiyle insanların sokaklarda kutlamalar yaptığını ifade eden Recep Yavuz, birçok ülkenin haftalardır bu geçişi yaşadığı ve en geç mayıs sonunda önemli bütün turizm destinasyonlarının kapılarını iç ve dış turizme açmış olacağını söyledi. Yavuz, artık turizm sektörünün boş geçirecek tek bir güne bile tahammülü kalmadığına dikkati çekti.



'TURİSTE PARA VEREN BİLE VAR'



Birçok ülkenin farklı tanıtım ve reklam hamleleriyle turist çekmeye çalıştığını vurgulayan Recep Yavuz, şu örnekleri verdi:



“Dubai Almanların iptal ettiği Oktobersfest'i çölde yapacak ve en az 5 milyon Avrupalı hedefliyor. Malta, ülkesine gelen turistlere 200 euro verecek, yarısını otel yarısını tatil esnasında harcama koşulu var. İtalya, bazı tatil destinasyonlarını 'koronasız bölge' olarak öne çıkarıyor. Yunanistan, bütün turizm personelini aşılama sözü verdi ama henüz gerçekleşmekten uzak. İspanya, dünyaya 'biz açıldık' mesajı verdi. Mısır mumyaları naklen yayınla ekranlara taşıyor. AB ve Almanya'dan 'artık seyahat edebilirsiniz' sesleri yükseliyor, aşı pasaportu olmasa da mümkün olacağı dillendiriliyor. AB ülkeleri riskli ülke statüsünden çıkarılıyor. Mayıs sonu neredeyse 27 ülkenin tümü risksiz ülke haline getirilecek"



'TEMMUZ'DA TÜRKİYE'NİN KAPISI ÇALINACAK'



Türkiye'nin durumunun ise yurt dışı ve yurt içindeki gelişmelere göre ilerleyeceğini belirten Yavuz, bu sezonun üç aşamalı bir süreçten geçeceğini belirterek, “Önce herkes mayıs- haziran dönemi kendi ülkesine yoğunlaşacak. Ardından mayıs- temmuz dönemi AB ülkelerine gidilmesi ve oraların dolmasının önü açılacak. Üçüncü aşamada ise temmuzda Türkiye'nin kapısı çalınacak. Türkiye'nin, geçen hafta Almanya, Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile yapılan ikili görüşmelere başta İngiltere ve Polonya olmak üzere diğer Avrupa ülkeleriyle devam edilmesini bekliyorum. Bütün bu gelişmeler ışığında eğer, önümüzdeki günlerde olağanüstü bir olayla karşılaşmazsak ve salgında kontrolü sağlarsak Rusya temmuzda, AB ülkeleri temmuz sonunda Türkiye'ye yönelir" diye konuştu.



700 MİLYONLUK SEYAHAT TAHMİNİ



Dünya Turizm Örgütü'ne göre 2021 yılı için en kötü şartlarda 2019 yılının yarısı kadar bir hareketlilik öngörüldüğünü dile getiren Recep Yavuz, “Yaklaşık 700 milyon insan, şartlar oluşursa seyahat edebilir. Geçen yıl yaklaşık 500 milyon insan seyahat etti. Bu yıl aşılanma iyimserliğimizi artırıyor. Konsantre olunması gereken yer Avrupa olacak. Rusya ve Ukrayna büyük bir olasılıkla yine sadece Türkiye, Mısır, Tanzanya ve belki biraz Yunanistan biraz da Kıbrıs'a yoğunlaşacak. Temmuzda sıcaklıklardan dolayı sadece Yunanistan ve Türkiye seçeneği kalır. Avrupa'dan bu yıl günümüz koşullarında kötü olasılıkla 100, iyi olasılıkla 200 milyon seyahat gerçekleşebilir" diye konuştu.



'30 MİLYON TURİST GELEBİLİR'



Akdeniz ülkelerinin, bu yıl diğer bölgelerin kapalı veya uzak olması dolayısıyla önemli ölçüde öne çıkacağına işaret eden Yavuz, şu tahminleri sıraladı:



“Yunanistan ve Adalar, İtalya, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Türkiye, Mısır ve Bulgaristan en güçlü adaylar. Bu ülkeler 4 ay içinde 100- 200 milyon turisti ağırlayabilir mi? Türkiyesiz çok zor. O yüzden bu ülkeler içinde yatak kapasitesi ve uçak bağlantıları en güçlü ülke olan Türkiye'ye ihtiyaç var. Tahmin yapmak, öngörüde bulunmak bu yıl gerçekten çok zor, veriler her an değişiyor. 6 milyon da olur, 30 milyon da. Bu artık biraz bizim diplomatik başarımıza bağlı. Her şey yolunda seyrederse, 2020 yılının biraz üstünde sezonu kapatabiliriz ki, bu bile büyük başarı olur" dedi.



'TEST VE AŞI GÜVEN VERİYOR'



16 ülkeden gelişlerde PCR test zorunluluğunun 15 Mayıs'ta kaldırılacağı kararına da dikkat çeken Yavuz, tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı. Bu ülkelerden sadece Ukrayna ve İngiltere'nin önemli pazarlar olduğunu belirten Yavuz, “Mutlaka gelmeliler ama test ya da aşı yapılması ülkemizdeki turizm hareketini azaltmayacağı gibi diğer ülkelerden gelecek turistleri de rahatlatacaktır. Başından beri ısrarla üstünde durduğumuz 'güvenli turizm' ile yola devam etmeliyiz. Ayrıca halk arasında korona süreciyle turiste ve turizme karşı oluşan yanlış algıyı da göz ardı etmemek gerekiyor. Hem dünyada hem Türkiye'de halk hiçbir zaman korona sürecindeki turizme bu kadar uzak, kızgın ve kırgın değildi. Dünyada testsiz ya da aşısız bir turizm hareketi en azından 2021 yılında neredeyse hiç yok. Bu kararın tekrar gözden geçirileceğini ümit ediyorum." diye konuştu.