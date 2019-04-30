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Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 arttı

Türkiye turizm gelirleri, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.6 artarak 4 milyar 629 milyon dolara yükseldi.

Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 arttı

Türkiye turizm gelirleri, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.6 artarak 4 milyar 629 milyon dolara yükseldi.

30 Nisan 2019 Salı 10:19
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Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 arttı

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Turizm İstatistikleri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan ilk çeyrek verilerine göre turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 artarken, cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç turizm gelirinin yüzde 80.3’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19.7’si de yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından elde edildi.

Ziyaretçilerin seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettikleri görülürken, bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 86 milyon 903 bin dolarını kişisel harcamalar, 542 milyon 776 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Verilere göre bu çeyrekte yabancıların kişi başı ortalama harcaması 678 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların kişi başı ortalama harcaması da 765 dolar oldu.

TÜİK’e göre Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artarak 6 milyon 644 bin 391 kişiye ulaştı ve bunların yüzde 82.2’sini 5 milyon 460 bin 380 kişi ile yabancılar, yüzde 17.8’ini de 1 milyon 184 bin 11 kişi ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlar oluşturdu.

Verilere göre ayrıca yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türkiye vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.1 düşerek 1 milyar 66 milyon 706 bin dolara geriledi ve söz konusu giderin 899 milyon 807 bin dolarını kişisel, 166 milyon 899 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.5 azalarak 2 milyon 17 bin 916 kişi oldu ve yurtdışını ziyaret eden vatandaşların kişi başı ortalama harcaması 529 dolar olarak hesaplandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TurizmTuristGelirTüik
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