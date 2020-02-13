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Tüpraş 2019'da 29.2 milyon ton satış yaptı

Türkiye’nin lider rafineri şirketi Tüpraş, 2019 yılında toplam 28.1 milyon ton üretim, 29.2 milyon ton satış ve 236 milyon dolar yatırım yaptı ve yıllık cirosu 89.6 milyar liraya ulaştı.

13 Şubat 2020 Perşembe 10:17
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Tüpraş 2019'da 29.2 milyon ton satış yaptı

Tüpraş 2019 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2019 yılında 236 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştiren Tüpraş’ın toplam üretimi geçen yıla göre yüzde 9.4 artışla 28.1 milyon ton, toplam satışları ise 29.2 milyon ton oldu.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "Küresel ekonomideki yavaşlama ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle petrol ürünlerine olan talebin gevşemesi, yılın son çeyreğinde rafinaj kârlılığı üzerinde güçlü bir baskı oluşturdu. Yılın son çeyreğinde OPEC+ arz kısıt kararlarının yanı sıra İran ve Venezuela’ya yönelik süregelen yaptırımlar sebebiyle ağır ham petrol arzı azaldı. Tüpraş, zayıf rafineri karlılığı ortamında dördüncü çeyrek itibariyle 61 milyon lira faaliyet kârı elde etti. Tüpraş’ın dördüncü çeyrek net kârı 186 milyon lira olarak gerçekleşti" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Emniyetli üretim önceliğiyle hareket eden Tüpraş, İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’ndeki uzun süreli planlı bakım ve iyileştirme çalışmasını, planlanandan 14 gün önce tamamladı ve tesis emniyetli bir şekilde tam kapasite üretime başladı.

"Kapsamlı bakım çalışmalarına rağmen Tüpraş, Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacını hiçbir aksaklığa izin vermeden karşılamaya devam etti.

"Türkiye’nin lider, Avrupa’nın önde gelen rafinerileri arasında yer alan Tüpraş, 2019 yılında uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak, ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amacıyla Londra’da ofis kurdu. Tüpraş Londra Ofisi’nin de katkısıyla küresel enerji piyasalarına entegrasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

"2019 yılında, küresel ekonomideki belirsizlikler ve yavaşlama beklentileri talep üzerinde olumsuz etki yarattı.

"Ekonomideki dalgalanmaya jeopolitik gelişmelerin de eklenmesiyle, ağır ham petrol arzı gerilerken, artan maliyetler rafinaj sektörü kârlılığını olumsuz yönde etkiledi.

"Zayıf seyreden operasyonel kârlılığa ek olarak, artan finansman giderlerinin de etkisiyle net kâr yüzde 86 düşüşle 526 milyon lira oldu.

"2020 yılında, denizcilik yakıtlarındaki mevzuat değişikliğinin (IMO 2020) Tüpraş gibi kompleks rafinerilere olumlu etkisinin yansıması beklenirken, global politik ve toplumsal olayların petrol ve petrol ürünleri arz ve talebinin üzerindeki etkileri de yakından takip edilecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜPRAŞüretimSatışRafineri
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