TÜMKİAD RUSYA’DA

Almina Besra BABAR

İSTANBUL

Genel Başkan Nihat Tanrıkulu ve beraberindeki heyet Rusya’da Rus iş insanlarıyla bir araya geldi.

Rusya yatırım ajansının özel daveti ile Rusya’ya giden TÜMKİAD heyeti yaklaşık 2 gün süren ziyarette Yatırım Geliştirme toplantısında başarılı çalıştay hayata geçirildi. Rusya’da çeşitli bölgelerde yatırım geliştirme toplantılarını başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Genel Başkan Nihat Tanrıkulu,’ Katılım sağlayan Rusya heyeti, Vali , Bölge yatırım ajansı yöneticileri, Bakan ve bakan yardımcıları ile Türkiye adına katılım sağlayan TÜMKİAD ve yatırımcı iş insanları ile ülkemizi en iyi düzeyde temsil etmiş ve Rusya üst yönetiminden gelen tebrik ve ilgi ile çok başarılı bir çalıştay hayata geçirildi. Rusya’ya giderken de kalbimizde bayrağımızı, bağımsızlığımızı ve tüm üyelerimizi de götürdük. Attığımız her adımda, kurduğumuz her cümlede, attığımız her imzada bu ruhu yaşadık, yaşattık. Resmi program dahilinde çok önemli görüşmeler yaparken uyku ve dinlenmeye ayıracağımız vakitlerde de Rusya’nın belli bölgelerinde özellikle üyelerimizle neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık’dedi.