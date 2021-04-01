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"Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün itibarıyla mart ayında ihracatımız geçen sene mart ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır. 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracat, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır" dedi.

01 Nisan 2021 Perşembe 14:43
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"Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı"

ANKARA - Bakan Pekcan, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısı ile mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Basın toplantısına Pekcan'ın yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Bakan Pekcan, geçen aralık ayında yüzde 15,9’luk bir artışla 17 milyar 847 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdıklarını hatırlattı. Pekcan, "Bugün itibarıyla mart ayında ihracatımız, geçen sene mart ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır. 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracat, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bugüne kadar 1 ay içerisinde görülen en yüksek ihracat rakamını sağlayan tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum" dedi. 

'MART AYI DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ YÜZDE 14,2 DÜŞÜŞ GÖSTERDİ'

Bakan Pekcan, pandeminin etkisi ile geçen yıl azalan ihracattaki baz etkisini göz önünde bulundurarak, en yüksek yıllık ihracatın gerçekleştiği 2019 yılının mart ayı ile bir karşılaştırma yapıldığında da ihracatta yüzde 16,2 gibi yüksek bir artışın gözlendiğini ifade etti. Pekcan, "İthalatımız ise mart ayında, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 25,8 artarak, 23 milyar 679 milyon dolar olmuştur.  Mart ayı dış ticaret açığımız, 2020 Mart ayına göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara gerilemiştir. Enerji hariç dış ticaret açığımız ise 1.9 milyar dolardır. Bu da enerji hariç dış ticaret açığında geçen seneye göre eksi yüzde 39,2’lik bir düşüşe karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı,  mart ayında geçen seneye göre 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2 olmuştur. Enerji hariç  karşılama oranı ise 10,2 puan artışla yüzde 90,6 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

'BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK İLK ÇEYREK İHRACAT DEĞERİ'

Bakan Pekcan, 2021 yılı ilk çeyrekte ihracatın, geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu değer, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek ihracat değeridir. Bu şekilde, 2020 son çeyreğinde olduğu gibi, ilk çeyrekte de 50 milyar dolar üzerinde bir ihracat yapma başarısını gösterdik. 2021 yılı ilk çeyrekteki ithalatımız; geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilemiştir. Enerji hariç dış ticaret açığımız ise 3 milyar 925 milyon dolar olup; bu da geçen sene aynı döneme göre yüzde 15,3’lük bir düşüşe karşılık gelmektedir. Yılın ilk çeyreğinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene ilk çeyreğe göre 5,3 puan artarak yüzde 81,9’a yükselmiştir. Enerji hariç karşılama oranı ise 2,6 puan artışla yüzde 92,5 olmuştur."

DHA

Son Güncelleme: 01.04.2021 14:46
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanMart Ayı Ihracat Rakamları
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