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“Tüketicilerin yüzde 54’ü serbest çalışanları internetten buluyor”

09 Temmuz 2021 Cuma 12:47
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“Tüketicilerin yüzde 54’ü serbest çalışanları internetten buluyor”

İSTANBUL - Dijital dönüşüm artık pek çok sektör oyuncusu için yeni fırsat kapıları aralıyor. Bunların başında esnaflar gibi serbest çalışanların yer aldığını söyleyen Ara.com.tr Kurucu Ortağı Ersin Nas, “Belirli bir alandaki uzmanlığını kurumsal çatı altında değil serbest olarak hizmete sunmak isteyenlerin potansiyelleri, günümüzdeki çevrimiçi pazaryerleri sayesinde hiç olmadığı kadar yüksek. Araştırmalar da gösteriyor ki tüketicilerin yüzde 54’ü çevrimiçi pazaryerleri aracılığıyla serbest çalışanları buluyor” dedi.


 

Pandemide hız kazanan dijital dönüşüm yalnızca şirketler için değil serbest çalışanlar için de daha özgür bir hareket alanı yarattı. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılında her üç kişiden biri kurumsal bir çatı altında olmak yerine serbest çalışmayı seçti. Bu tablonun Türkiye’de de benzer şekilde seyrettiğini söyleyen Ara.com.tr Kurucu Ortağı Ersin Nas, “Belirli bir alandaki uzmanlığını kurumsal çatı altında değil serbest olarak hizmete sunmak isteyenlerin potansiyelleri, günümüzdeki çevrimiçi pazaryerleri sayesinde hiç olmadığı kadar yüksek. Nitekim güncel araştırmalar da tüketicilerin yüzde 54’ünün çevrimiçi pazaryerleri aracılığıyla serbest çalışanları bulduğunu gösteriyor. Bu da demek oluyor ki dijital dönüşüm hem serbest çalışanların önüne açıyor hem de henüz dijital çağa entegre olamayanlara önemli bir mesaj veriyor. Biz de bu noktalarda zorlanan ve kurumsallaşamamış işgücünün istihdama kazandırılması için online bir hizmet platformu geliştirdik. Amacımız, dijital çağa entegre olmayı başaramayan veya yüksek pazarlama maliyetlerini karşılamayan insanlara iş fırsatı sağlamak” dedi.


 

600 HİZMET ALANINDA PROFESYONEL BULMAK MÜMKÜN


 

Türkiye’nin hizmet arama motoru mottosuyla hayata geçirdikleri platformun işleyişine dair ayrıntıları paylaşan Ersin Nas, “Dijital pazarlamayla online mecralarda müşterilere ulaşmak zaman, emek ve bütçenin yanı sıra, internet okuryazarlığı gerektiriyor. Ara.com.tr olarak biz de bu noktalarda zorlanan ve kurumsallaşamamış işgücünün istihdama kazandırılması için online bir hizmet platformu geliştirdik. Platformda temizlik, nakliyat, boya, tadilat, tesisat, düğün ve sağlık başta olmak üzere, özel dersten yazılıma, reklam danışmanlığından veteriner hizmetlerine toplam 32 kategoride yaklaşık 600 hizmet alanı bulunuyor. Müşteriler, ihtiyaç duydukları hizmeti sunacak profesyonelleri aramakla uğraşmadan teklif alabiliyor. Konum, tarih ve deneyim gibi farklı kriterlere göre oluşturulabilen hizmet talepleri, sistem algoritmasının belirlediği hizmet verenlere iletiliyor. Hizmet talebi bildirimi SMS, uygulama bildirimi ve eposta yoluyla yapılıyor. Hizmet verenler ise talebi inceleyerek fiyat teklifi veriyor ve müşteriyle platformun mesajlaşma sistemi üzerinden iletişim kurabiliyor. Daha önce hizmet almış müşterilerin yorum ve değerlendirmelerini inceleme imkanı sunan platformda müşterin güvenilir hizmet veren uzmanlar bulmaları da kolaylaşıyor” diye konuştu.


 

İNTERNET OKURYAZARLIĞINA SAHİP OLMAK YETERLİ


 

Ersin Nas, platformun ileri derecede internet okuryazarlığı gerektirmediğine ve bu sayede her yaş ve kitleden kişiye mevcut iş tecrübelerine uygun iş fırsatlarına ulaşma imkanı tanıdığına da değindi:


 

“Platfom, kolay arayüzü ve sadeleştirilmiş sistemiyle, özellikle alt ve orta düzey internet okur yazarlığına sahip hizmet verenlerin dijital çağa kolayca entegre olmasını sağlıyor. Yalnızca sembolik ücretler ödeyerek interneti müşteri ağlarını genişletmek için kullanabiliyorlar. Ara.com.tr olarak hizmet verenlerin pazarlama giderlerini en aza indirerek kazançlarını artırmayı ve hizmet sektörünün çalışma prensiplerine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest çalışanInternetTüketiciler
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