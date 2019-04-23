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Tüketici güveni nisanda arttı

​​​​​​Tüketici güven endeksi, Mart ayındaki 59.4 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 6.9 artışla 63.5 puana yükseldi.

Tüketici güveni nisanda arttı

​​​​​​Tüketici güven endeksi, Mart ayındaki 59.4 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 6.9 artışla 63.5 puana yükseldi.

23 Nisan 2019 Salı 11:44
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Tüketici güveni nisanda arttı

İSTANBUL - 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 5.1 artışla, Mart ayındaki 78.3 düzeyinden Nisan ayında 82.2 düzeyine yükseldi.

- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4.8 artışla Mart ayındaki 78.6 düzeyinden Nisan ayında 82.4 düzeyine yükseldi.

- İşsiz sayısı beklentisi yüzde 7.8 artışla Mart ayındaki 58.9 düzeyinden Nisan ayında 63.52’ye yükseldi.

- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 18.3 artışla Mart ayındaki 22.02 düzeyinden Nisan ayında 26 düzeyine yükseldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tüketici GüveniNişan
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