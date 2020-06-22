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Tüketici güven endeksi açıklandı!

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında geçen aya göre yüzde 5.2 artışla, Mayıs ayındaki 59.5 düzeyinden, Haziran ayında 62.6'ya yükseldi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:38
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Tüketici güven endeksi açıklandı!

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 79.2 iken, Haziran ayında yüzde 0.8 artarak 79.9'a yükseldi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 81.8 düzeyindeyken, Haziran ayında yüzde 4.5 artarak 85.5'e çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mayıs ayındaki 55.3 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 12.2 artarak 62.1'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs ayındaki 21.7 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 6.5 artarak 23.1 düzeyine yükseldi.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. 

Anahtar Kelimeler:
Tüketici Güven EndeksiHaziranTüik
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