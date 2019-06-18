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TÜİK-Sanayi üretimi Nisan’da yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı

Sanayi üretim endeksi Nisan ayında, aylık bazda yüzde 1.1 ve yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı.

TÜİK-Sanayi üretimi Nisan’da yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı

Sanayi üretim endeksi Nisan ayında, aylık bazda yüzde 1.1 ve yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı.

18 Haziran 2019 Salı 11:50
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TÜİK-Sanayi üretimi Nisan’da yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.0 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7.8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.9 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4.2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.7 arttı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikSanayi üretimiNişan
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