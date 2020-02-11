Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Palandöken'de buz şöleni
Palandöken'de buz şöleni
Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi
Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili...
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı
İleri evre meme kanserleri 20 yıla kadar kontrol altına alınıyor
İleri evre meme kanserleri 20...
Underground Images afiş tasarımları İstanbul’da sergilenecek
Underground Images afiş tasarımları İstanbul’da...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜİK-Kırmızı et üretimi 2019'da yüzde 7.4 artışla 1.2 milyon tona çıktı

Türkiye'de toplam kırmızı et üretimi, 2019 yılında, 2018 yılındaki 1 milyon 118 bin tondan yüzde 7.4 artışla 1 milyon 201 bin tona yükseldi.

11 Şubat 2020 Salı 13:12
8 Okunma
TÜİK-Kırmızı et üretimi 2019'da yüzde 7.4 artışla 1.2 milyon tona çıktı

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre kırmızı et üretimi, yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.3 artarak, 259 bin 672 tondan 291 bin 565 tona yükseldi.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 158 bin 911 ton oldu.

TÜİK verilerine göre dördüncü çeyrekte sığır eti üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.5 artarak 262 bin 476 ton olarak tahmin edildilirken üçüncü çeyreğe göre ise yüzde 34.1 azaldı.

Koyun eti üretimi de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 45.9 artarken, üçüncü çeyreğe göre yüzde 24.8 azaldı. Keçi eti üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57.5 artışla 2 bin 967 tona yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikKırmızı Et üretimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin yüzde 92,7’si cep telefonu kullanıyor
Türkiye'nin yüzde 92,7’si cep telefonu kullanıyor
THY Avrupa'da ilk üçe girdi
THY Avrupa'da ilk üçe girdi
Bakan Albayrak: Ücret ve komisyonlara standart getirdi
Bakan Albayrak: Ücret ve komisyonlara standart getirdi
Elazığ'da ara tatil yok
Elazığ'da ara tatil yok
İzmir’de tarım fuarı
İzmir’de tarım fuarı
İhracat, 2020 yılına rekorla başladı
İhracat, 2020 yılına rekorla başladı
Dünya THY’yi izledi
Dünya THY’yi izledi
Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık
Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık
Anzer balının kilosu bin lira
Anzer balının kilosu bin lira

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim