TÜİK-Kırmızı et üretimi 2019'da yüzde 7.4 artışla 1.2 milyon tona çıktı

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre kırmızı et üretimi, yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.3 artarak, 259 bin 672 tondan 291 bin 565 tona yükseldi.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 158 bin 911 ton oldu.

TÜİK verilerine göre dördüncü çeyrekte sığır eti üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.5 artarak 262 bin 476 ton olarak tahmin edildilirken üçüncü çeyreğe göre ise yüzde 34.1 azaldı.

Koyun eti üretimi de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 45.9 artarken, üçüncü çeyreğe göre yüzde 24.8 azaldı. Keçi eti üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57.5 artışla 2 bin 967 tona yükseldi.