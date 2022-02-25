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TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: Savaşların kazananı olmaz

25 Şubat 2022 Cuma 15:01
TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: Savaşların kazananı olmaz

İSTANBUL - Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini değerlendiren Türkiye Genç İş insanları Derneği Başkanı (TÜGİAD) Nilüfer Çevikel, “Savaşların galipleri değil kaybedenleri olur. Önceliğimiz insan hayatı. Ukrayna’da da maalesef sivil kayıplar söz konusu. Rusya’nın bir an önce bu savaşı bitirmesi ve tüm tarafların konunun müzakereler ile çözülmesi için çalışması gerekli” dedi.


 

Ukrayna’da çok sayıda Türk vatandaşının da mahsur kaldığını söyleyen Başkan Nilüfer Çevikel, “Mahsur kalan vatandaşlarımız için hızlıca adım atılması gerekli. Şu an için bize de ulaşan vatandaşlarımız var ve biz de üstümüze düşeni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.


 

Savaşın Türkiye ekonomisine de olumsuz etki yapacağını vurgulayan Başkan Çevikel, “Rusya’nın başlattığı operasyon sonrasında petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki hızlı artış hali hazırda enerji maliyetleri nedeniyle zorlanan sanayicilerimizin üzerindeki baskıyı artıracağı gibi üretim maliyetlerinden kaynaklı enflasyonun ivmesini de hızlandıracaktır” dedi.


 

“SORUNUN ÇÖZÜLEMEMESİ HALİNDE BÜYÜK BİR ENERJİ KRİZİ YAŞANABİLİR”


 

İki ülkeye toplam ihracatımızın 7,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Çevikel, “Başta turizm olmak üzere havacılık, inşaat/müteahhitlik, gıda makine gibi sektörlerimiz olumsuz etkilenecektir. Türkiye’nin 2021 yılında Rusya’ya ihracatı 5,29 milyar dolar, bu ülkeden ithalatı 27,6 milyar dolar olurken, aynı dönemde 2,6 milyar dolar ihracat yaptığımız Ukrayna’dan 4,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. İnşaat sektörümüz her iki ülkede önemli projelere imza atıyor. Rusya’nın başlattığı operasyonun ekonomik yansıması öncelikle enerji fiyatlarında kendisini göstermeye başladı. Petrol ve doğalgaz fiyatları hızla artışa geçti. Ülkemizin ve Avrupa’nın birçok ülkesinin doğalgazda Rusya’ya bağlı olması, sorunun çözülememesi halinde önümüzdeki günlerde bizleri büyük bir enerji krizi ile karşı karşıya bırakabilir. Bunun yanı sıra navlun ücretlerinin artması, zaten yüksek olan hammadde fiyatlarının daha da yükselmesi gibi yansımalar olacaktır” diye konuştu.


 

Mal ihracatının yanı sıra bu ülkelerin turizmde bizim için öncelikli pazarlar olduğuna dikkat çeken Çevikel, “2021 yılında yaklaşık 4,7 milyon ziyaretçi ile ülkemize en çok turist Rusya’dan geliyor. Ukrayna ise 2,06 milyon turist ile ülkemize en çok ziyaretçi gönderen 3’üncü ülke konumunda. 2022 yılı için hedeflenen 35 milyar dolar turizm geliri ve 32 milyon yabancı turist sayısının yaklaşık yüzde 30’unun bu ülkelerden gelmesi bekleniyordu. Savaşın devam etmesi durumunda pandeminin yaralarını hala saramamış olan turizm sektörü yeni bir krizle karşı karşıya kalabilir” şeklinde konuştu

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer ÇevikelRusyaUkrayna Savaşı
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