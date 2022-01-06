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TÜGİAD Başkanı Çevikel: Üretici, maliyetler sürekli değiştiği için önünü göremiyor

06 Ocak 2022 Perşembe 10:29
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TÜGİAD Başkanı Çevikel: Üretici, maliyetler sürekli değiştiği için önünü göremiyor

BURSA - TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracat bedeli dövizin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satılması uygulamasının ihracattaki hızı kesebileceğini söyledi. Çevikel, maliyetlerin sürekli değişmesi nedeniyle sanayicinin önünü göremediğini ve enerjideki kademeli fiyat uygulamasının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
 

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel; yeni genelge kapsamında ihracatçının Merkez Bankası’na yapması zorunlu kılınan döviz satışı uygulamasının, ihracat yaparken hammadde ithal eden sanayici için sorun yaratacağını söyledi. Çevikel, elektrik ve doğalgazda kademeli fiyat uygulamasının üretici dostu bakış açsıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini de ifade etti.
 

‘İŞ DÜNYASININ GÖRÜŞÜ ALINMALI’

İhracat bedelinin yüzde 25’inin, düzenlendiği tarihteki kur üzerinden Merkez Bankası’na satılmasını öngören düzenlemenin ihracatçı cephesinde kaygılara yol açtığını vurgulayan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “İhracatçı; Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine katkı sağlanması amacıyla yayınlanan talimatı, ihracatın devamı adına bir risk olarak görmüyor ancak maliyetlerin sürekli değişiyor olması sanayici için öngörülemez bir tablo yaratıyor. Yüzde 25’lik döviz kazancı Türk Lirası’na döndüğünde üretici aynı hammaddeyi ithal olarak alırken zarar etmiş olacak. Bu da ciddi kaygı yaratan bir durum. Bu kaygı da orta ve uzun vadede üretim iştahını kaçırabilecek nitelikte. Döviz kurlarındaki dengenin bozulması halinde olumsuz tablolarla karşılaşılabilir. İhracat yaparken hammadde ve yan ürünleri ithal eden sektörler, dövize ihtiyaç duyuyor. Bu pozisyonda bulunan firmalar için ciddi sıkıntılar doğurabilecek düzenlemenin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İhracatçının tahsilat noktasında yaşadığı sıkıntılar da mutlaka dikkate alınmalı. Rezervleri güçlendirmek adına atılan adımların sonuçları göz önünde bulundurularak iş dünyamızı yakından ilgilendiren uygulamalarda görüşlerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.


 

‘ÜRETİM MALİYETLERİNDE KIRILGANLIK ARTTI’

Üretim maliyetlerindeki kırılganlığın, enerji başta olmak üzere tüm girdilerde arttığına da dikkati çeken Çevikel, elektrik fiyatlarında kademeli fiyat uygulaması ile ilgili “Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar, Şubat’ta faturalara yansıyacak. Daha önce elektrik faturaları için gidilen kademeli fiyat düzenlemesi şimdi de doğalgaz için hayata geçiriliyor. Ne var ki hesaplaması yapılırken, Ocak 2021-Ocak 2022 kıyaslamasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Pandemi sebebiyle kapanmaların olduğu, üretimin durma noktasına gelecek kadar yavaşladığı bir dönemin baz alınarak kıyaslama yapılması, gerçekçi bir tablo oluşmasını engelleyecektir. Üreticiye verilen desteklerin artması, sanayiciyi üretime teşvik edecek politikaların yürürlüğe alınması gibi beklentilerimiz sürerken potansiyelimizi tehdit edecek engellerin ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. İlave destekler beklerken üretim üzerindeki maliyet kırılganlığını artıran uygulamaların da günün şartları ile gözden geçirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜGİAD Başkanı ÇevikelüreticiMaliyetler
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