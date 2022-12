Trakya’da ruhsat alınan ticari yapılar son üç yılda yüzde 67 arttı

İSTANBUL - İstanbul’un her geçen gün büyümesi, mega kentte arazi ve konut sorununa yol açarken kira fiyatlarını da yükseltti. Bu durum yapı stok ve niteliği, olası İstanbul depremi gibi konuları gündeme getirirken, özellikle yatırımcılar yönünü Trakya’ya çevirdi. Türkiye İstatik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni ruhsat alınan ticari yapıların sayısı artıyor. 2022'nin ilk üç çeyreğinde bu illerde yeni ruhsat alınan ticari yapıların sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 67 yükseldi.





Ofis, otel, ticaret ve sanayi binalarına olan yüksek ilginin popülaritesini hiçbir dönem yitirmemesi, yatırımların kârlılık oranını büyütürken, sektöre ilginin de artmasına neden oluyor. Son dönemde İstanbul dışında gelişim potansiyeli gösteren Marmara Bölgesi'ndeki diğer illerde yer alan arsalara talep artarken, Kocaeli’nin de dolmasıyla birlikte gözler Trakya’ya çevrildi. Yunanistan ve Bulgaristan gibi Avrupa Birliği üyesi iki ülkeye karayolu ve demiryoluyla açılan bölge son yıllarda yatırımcıların gözdesi konumuna ulaştı.





Geçmişten günümüze yatırımcısına hep kazandıran Trakya, jeopolitik konumunun yanı sıra üç denize eşit mesafede olması, doğal güzelliklere ve verimli topraklara sahip olması, gelişmiş karayolu ağının bulunması gibi özellikleri sayesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcının yüzünü güldürmeye devam edeceğe benziyor. Ticari Gayrimenkul Broker ve aynı zamanda Trakya Bölge Uzmanı olan Abdullah Gürman, Trakya bölgesinin ticari fabrika depo ve arazi yatırımcılarına son iki senede 1’e 10 kazandırdığını belirtti.





“ŞU AN EN KARLI YATIRIM ARSA”





Başta Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ olmak üzere bölgede ticari kullanım amacıyla ve yatırımlık arazi alanların hep kazandığına dikkat çeken Abdullah Gürman şunları söyledi:





“Başta İstanbul ve onun batı sınırındaki Trakya bölgemiz, devletimizin son on yıldaki dev projeleri hayata geçirmesiyle beklenen ve planlanandan da çok daha fazla rantabl hale geldi. Planlı ve model projelerle her geçen gün daha da değerlenen Trakya, 1915 Çanakkale Köprüsü, büyük sanayi bölgeleri, deniz limanı ve daha birçok devlet destekli yatırımla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Trakya bugüne dek yatırımcısına daima kazandırdı, bundan sonra da kazandırmaya devam edecek. İstanbul’a göre çok ucuz kalan bölge, her bütçeye uygun yatırımcıya önümüzdeki kısa ve uzun vadede yüksek kazanç sağlayacaktır. Özellikle pandemi sonrası daire fiyatlarının bir anda tavan yaptığı gibi arazi, tarla, fabrika, dükkan gibi ticari mülklerde de yatırımcısına kazandıracak. Metrekare fiyatının 70 bin TL’yi aştığı arsalar var. Şu an bölgedeki en kârlı yatırım arsa.”