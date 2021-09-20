Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1389.62
ALTIN
490.00
DOLAR
8.6660
STERLİN
11.8511
EURO
10.1555
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Geçici İşçi alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı...
Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman Erbaş alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman...
Aliağa'da 23 dönüm tarla ve bağ satılacak
Aliağa'da 23 dönüm tarla...
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm tarla satılacak
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trakya'da Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı açıldı

20 Eylül 2021 Pazartesi 15:16
6 Okunma
Trakya'da Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı açıldı

TEKİRDAĞ - Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından uygulanan, Sanayide Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan laboratuvar açıldı. 

Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'nın, Trakya'daki Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Liselere ve ilgili Meslek Yüksek Okulları'na hizmet vereceği belirtildi. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Trakya genelinde dijital dönüşüm konusunda farkındalık oluşturularak, firmaların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya yönelik danışmanlık verilmesi hedeflendiğini belirten Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin,  5 yıllık projeksiyonda 295 firmanın eğitimlerini tamamlaması ve 150 firmanın Sanayide Dijital Dönüşüm panel ve eğitim programından yararlanarak şirket içi dijital dönüşümleri tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Şahin, "Trakya'da ve özellikle Çerkezköy'de sanayinin yoğun olması ve çalışanları dijital dönüşümü gösterebileceğimiz bir yer olması gerektiğini düşünerek Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'nı oluşturduk. Projeyle Trakya'daki bütün OSB'leri projeye ortak ederek onların da çalışanlarına eğitim verilsin istedik. Meslek liselerindeki çocuklarımız da gördükleri eğitimleri uygulamalı olarak dijital fabrika nedir, bunu uygulamalı olarak görebilecekleri ihtiyaca cevap veren bir laboratuvar oldu burası" diye konuştu.

'BİRE BİR UYGULAMALI EĞİTİM ALACAKLAR'

Şahin, "Öğrenciler burada bire bir uygulamalı eğitim alabileceklerdir.  Amacımız geleceğin dünyası olan dijitalleşmenin, verimliliğin çok önemli olduğu bu dönemde rekabeti, ihracatı artırabilmek için bu laboratuvarın önemli olduğuna inanıyoruz. İnşallah Trakya Türkiye'de fark yaratacak. Sanayiye yönelik ara eleman değil aranan eleman noktasında ciddi bir kaynak oluşturacak" dedi. 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Eyüp Sözdinler, kurulan laboratuvar ile amaçlarının dijital dönüşümün ne olduğunu sanayiciye ve öğrencilere anlatmak olduğunu dile getirdi. Projenin tanıtımının yapılmasının ardından, Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'nda eğitimlere katılıp sertifika almaya hak kazanan 9 personele sertifika verildi. Sertifikanın ardından projenin tanıtımı yapıldı.

Toplam bütçesi 5 milyon 900 bin lira olan projenin yaklaşık 3 milyon lirası Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. 30 aylık uygulama süresi bulunan projenin 2022 yılının Mart ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.  


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı AçıldıTrakya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeker pancarı alım ve işletme kampanyası başladı
Şeker pancarı alım ve işletme kampanyası başladı
"Tavuk eti üreticisi artan girdi maliyetlerini karşılayamıyor"
"Tavuk eti üreticisi artan girdi maliyetlerini karşılayamıyor"
TİM 2020 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni
TİM 2020 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni
Şanlıurfa'da isot, 10 bin kişiye geçim kaynağı oldu
Şanlıurfa'da isot, 10 bin kişiye geçim kaynağı oldu
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek
TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz
TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz
Bursa siyahı inciri, dünya pazarına ihraç ediliyor
Bursa siyahı inciri, dünya pazarına ihraç ediliyor
Çay ailece toplandı, 100 milyon dolar üreticiye kaldı
Çay ailece toplandı, 100 milyon dolar üreticiye kaldı
THY dünyanın en iyileri arasında gösterildi
THY dünyanın en iyileri arasında gösterildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma