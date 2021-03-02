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Trafikteki araç sayısı artıyor, lastikçiler talepleri karşılamakta zorlanıyor

Pandemi öncesi dönemi kapsayan 2019 yılıyla 2021 karşılaştırıldığında, trafikteki otomobil sayısının yüzde 5,35 arttığı görülüyor. Güvenlik ve yakıt tasarrufu gibi gerekçelerle lastik değişimine yönelik talepler yoğunlaşırken, tedarikçiler talepleri karşılamakta ve masrafları kontrol altına almakta zorlanıyor. Çözüm yolu olarak ise akıllı teknolojiler işaret ediliyor.

02 Mart 2021 Salı 10:24
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Trafikteki araç sayısı artıyor, lastikçiler talepleri karşılamakta zorlanıyor

İSTANBUL - Pandeminin hakim olduğu 2020 yılında sosyal hayatta değişen alışkanlıklar, 2021 yılında da devam ediyor. Bunların başında ise ulaşım tercihleri geliyor. TÜİK verilerine göre, Ocak 2021 itibarıyla pandemi öncesi dönemi kapsayan 2019 yılından bu yana trafikteki otomobil sayısı yüzde 5,35 artışla 13 milyon 172 bin 111’e ulaştı. Trafikteki toplam araç sayısı da yine 2019’a kıyasla yüzde 4,74 artarak 24 milyon 256 bin 741 oldu. Bulaş riski nedeniyle araç kiralama ve şahsi araç kullanımına yönelimin etkili olduğu bu tablo, güvenlik ve yakıt tasarrufu gibi gerekçelerle lastik değişimine yönelik talepleri de sıklaştırdı. Lastik tedarikçileri ise yapılan işlemleri ve masrafları kontrol altına almakta ve talepleri karşılamakta zorlanmaya başladı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yerli lastik depo ve iş yönetim sistemi Lastsis Kurucusu Kayhan Akartuna, “Lastik sektöründe gördüğümüz en temel açık, müşterilere profesyonel hizmet sunma noktasında hâlâ eksiklerin olması. Pandemi sürecinde pek çok sektörde hız kazandığına şahit olduğumuz dijital dönüşüm ise lastik sektörünün geleceği yakalayabilmesi için artık tercih değil bir zorunluluk. Gelir-gider takibi, filo müşterileri yönetimi, iş ağı, bayi, montaj noktası yönetimi gibi süreçlerin uzaktan yönetilmesine imkan veren akıllı teknolojileri kullanmak, sektörün önündeki engelleri kaldıracaktır” dedi.
 

TÜM OPERASYONU UZAKTAN YÖNETMEK MÜMKÜN

Geliştirdikleri yazılım ile sektörün tüm oyuncuları için operasyon süreçlerini dijitalleştirdiklerini aktaran Kayhan Akartuna, “Lastsis olarak lastik depo ve iş yönetim sistemi olarak çıktığımız bu yolda, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ve inovatif çözümler sunuyoruz. Geliştirdiğimiz iş yönetim sistemi kapsamında lastik işi yapan şirketlerin sattıkları ürün ve hizmetleri takip edebildiği, masraflarının kayıtlarını tutabildiği bir gelir-gider yönetimi ve Lastik Oteli'nde saklama yaptıkları lastikler için raporlama odaklı depo yönetimi imkanı sağlıyoruz. Bu sayede kullanıcılar, ürün ve hizmetlerini kendileri yönetebiliyor, tüm cihazlarla uyumlu sistem üstünden, ister bilgisayar ister tablet ister cep telefonu kullanarak yaptıkları tüm işlemleri yönetici raporları üzerinden kontrol edebiliyor. Son olarak sisteme eklediğimiz yeniliklerle ürün ve hizmet analiz sayfaları, müşteri ve araç hizmet ve satın alma geçmişi, anlık bildirim gibi özelliklerin yanı sıra; müşteri cari hesap, randevu, filo, iş ağı/bayi/montaj noktası ve ürün stok depo yönetimi hizmetleri sunuyoruz” diye konuştu.

“AMACIMIZ SEKTÖRÜ ÇAĞA ENTEGRE ETMEK”

Sundukları sistemin detaylarına da değinen Kayhan Akartuna, “Lastsis, sadece yöneticiler için değil, operasyonel işlemleri yapan veya depo işlemlerini sürdüren personellerin de hızla iş emri açabilecekleri, lastik oteli depo işlemlerini yapabilecekleri ve ürün stok depo hareketlerini kolayca yapabilmelerine imkan veriyor. Tüm sistem, sektörün omzundan operasyon yükünü almaya ve müşteriye daha profesyonel bir hizmet sunarak memnuniyeti artırmaya odaklanıyor. Bu noktada bizim de amacımız yenilikçi ve inovatif çözümlerle sektörü çağa entegre etmek ve ayakta kalmasına yardımcı olmak” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trafikteki Araç Sayısı ArtıyorLastikçilerTalep
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