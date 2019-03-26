TOBB Ve Vodafone Gaziantepli KOBİ’lere Dijital Yol Haritası Çıkardı

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın, Trabzon ve Antalya’nın ardından bu yılki üçüncü etkinliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) himayesinde, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda Gaziantep’te düzenlendi. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 67’ncisi buluşmanın teması “KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" olurken, EticaretSEM ve Eticaret Merkezi tarafından düzenlenen organizasyonda, KOBİ’lerin dünyada dijitalleşme ile birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabilecekleri ve hangi yolu izlemeleri gerektiği konuları ele alındı.

İşletmelerin dijital skorlarını yükseltebilmelerinin yolları, e-ihracat süreçleri, dijital pazarlama teknikleri ve verimlilik artırma konularının masaya yatırıldığı etkinlikte açılış konuşmalarını Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik ile Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal gerçekleştirdi.

Tuncay Yıldırım: “e-ihracatı canlandırmak için KOBİ’lerimizi oyuna dâhil etmeliyiz”

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, üretilen mal ve hizmetleri sunarken, sosyalleşirken, ders çalışırken kısacası “yaşarken” en çok kullanılan kavramların “Dijital dönüşüm”, “e-ticaret”, “e-ihracat”, “inovasyon”, “endüstri 4.0”, “sosyal medya” olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, “Bu kavramları kullanıyor olmamız, zamanın ruhunun söylediklerini duyduğumuz anlamına geliyor. Ama duymak değil önemli olan. Önemli olan bu kavramlarla güç elde edebilmektir. Ben bir ticaret adamıyım. Bugün de Gaziantep ticari hayatının temsilcisi olarak karşınızdayım. Dolayısıyla benim dijitalleşmedeki odak noktam da ticarete sunduğu artılar ve eksiler. Dijital dönüşümün ticaret boyutu, e-ticaret ve e-ihracat…” dedi. Türkiye’de çok büyük bir e-ticaret potansiyeli olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye’deki e-ticaret pazarındaki hacim 40 milyar TL’yi aşmış durumda. Daha da önemlisi yıllık artış hızı yüzde 37. Toplam Perakende pazarında online işlemlerin oranı yüzde 4,1. Oysa gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 9,8. Öte yandan; Türkiye’de akıllı telefon kullanımı dünya ortalamasının üzerinde iken mobil e-ticaret dünya ortalamasının altında. Dünya mobil e-ticaret ortalaması yüzde 44 iken bizde yüzde 19. Bu rakamlar da gösteriyor ki, ülkemizde gerçekten büyük bir e-ticaret potansiyeli mevcut. Peki, bu potansiyeli nasıl harekete geçireceğiz? Bu potansiyeli harekete geçirmek ve ardından bir sonraki aşama olan e-ihracatı canlandırmak için KOBİ’lerimizi oyuna dâhil etmeliyiz.”

Yusuf Aysal: “Gaziantep’in Dijital Skoru 71”

Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’lerin dijitalleşen dünyaya adapte olmasının, ülkenin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, şöyle konuştu:

“Vodafone olarak TOBB işbirliği ile hayata geçirdiğimiz ‘KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi’ projesi kapsamında, uzunca bir süredir işletmelerle bir araya geliyoruz. Anadolu’da KOBİ’lerin ve illerin Dijital Skor’larını hesaplıyor, dijitalleşme seviyelerini belirliyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle de işletmelerimize yeni dünyanın kodları hakkında bilgi veriyoruz. TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmaları’nda ve Dijital Yolculuk eğitimlerinde ise KOBİ’lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor, ülkemizin il il, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Örneğin Gaziantep’te faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin Dijital Skoru’nu 71 olarak belirledik. Bu buluşmalarda dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlarına göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici anlık raporlar iletiyoruz. Proje ile işletmelerin, dijitalleşmeyle neler kazanabileceklerini yakından gördükçe, bu alandaki adımlarını hızlandıracağını, bunun da Türkiye'nin dijitalleşme seviyesini artıracağını düşünüyoruz. Vodafone olarak, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla çözümler geliştirmeye, her ölçekten işletmenin yanında olmaya gelecekte de devam edeceğiz.”

Başarılı KOBİ’ler hikâyelerini paylaştı

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen etkinliğin ilk panelinde, Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal’ın moderatörlüğünde, “Başarılı KOBİ Örnekleri” başlığı altında Giem Güvenlik Genel Müdürü Emre Öztosun, End Gıda Genel Müdürü Ersin Özalkan, Aysan Plastik Bilgi İşlem Müdürü İlhan Kalkan ve Sabah Gazetesi KOBİ ve Teknoloji Editörü Metin Can, işletmelerin dijitalleşmeyle elde edebilecekleri fırsatları ele altı ve KOBİ’ler başarılı dijitalleşme yolculuklarını aktardı.

Teknoloji Buluşmaları’nın “Fintechler KOBİ’lerde Dijital Dönüşümün Neresinde” başlıklı ikinci panelinin katılımcıları ise Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya, Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ve Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı oldu.

Vodafone Türkiye tarafından anlık ve etkileşimli olarak Gaziantepli KOBİ’lerin dijital skor ölçümleri de yapılırken; alçümün ardından IDEASOFT CEO’su Seyhun Özkara, Sahibinden.com Online Pazarlama Direktörü Ali Deniz Ergün, Hepsiburada İş Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan ve İninal Satış Direktörü Özgür Gerçek birer konuşma yaparak e-ticaret trendlerini katılımcılara aktardı. Etkinliğin “Pazaryerleri” konulu üçüncü panelinde ise TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir moderatörlüğünde e-PTTAVM CEO’su Hakan Çevikoğlu hızla değişen e-ticaret dengelerini ve sanal pazar yerlerini masaya yatırdı.

Nebim Bölge Koordinatörü Reslen Eroğlu’nun konuşmasının ardından ise kürsüye gelen Entegra Kurucusu Birkan Tüzer bir konuşma yaptı ve gelişmeler hakkındaki görüşlerini izleyicilerle paylaştı. Organizasyon, TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Buluşmaları’nın Kurucusu Merter Özdemir’in konuşması ile sona erdi.