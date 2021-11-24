Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,816.71
ALTIN
692.80
DOLAR
12.10
STERLİN
16.15
EURO
13.56
Kayak Odası Teleski ve Telesiyej 4 Yıllığına Kiraya Veriliyor
Kayak Odası Teleski ve...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
15 Zabıta Memuru Alınacak
15 Zabıta Memuru Alınacak
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TMO: Piyasaya un arzında endişeye gerek yok

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:57
3 Okunma
TMO: Piyasaya un arzında endişeye gerek yok

ANKARA - Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) ürün temininin kesintisiz devam ettiği ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığı bildirildi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmelerin yakından takip edilerek, gereken tedbirlerin hayata geçirildiği bildirildi. Artan ham madde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerinin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere 'Yem Regülasyon Çalışması' başlatıldığı belirtilerek, "TMO stoklarındaki hububat, uygun fiyatlarla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, kanatlı entegre tesislerine ve yem sanayimize yönelik satışa sunulmuştur. Bu süre zarfında satışa açtığımız 2,6 milyon ton hububat ile yem sektörü ile iştigal eden üreticilerimizin üzerinde oluşacak 2 milyar TL ilave yükün önüne geçilmiştir. Eylül ayı itibarıyla uygulamaya koyduğumuz bir diğer önemli politika 'Un Regülasyon Çalışması'dır. Geçtiğimiz yıl da başarı ile uyguladığımız bu çalışma ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başlanmış, ekmeğin ham maddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması için çalışmalar devreye alınmıştır" denildi.

'PİYASALAR ANLIK TAKİP EDİLMEKTE'

Kasım'da satışlara başvuran firmaların buğday ihtiyacını azami ölçüde karşılayabilmek için toplam 516 bin ton ekmeklik buğdayı satışa açtığı, satış teslimatlarının devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çalışma kapsamında satışa açtığımız ekmeklik buğdaylar, satışlarımıza başvuran tüm un firmalarına taahhütleri oranında tahsis edilmekte olup, kuruluşumuz satışlarına başvuran 380'in üzerindeki un fabrikasının taahhüt ettiği fiyatların tamamı peşin, çuval başına 185-200 TL/çuval arasında seyretmekte olup, un fabrikaları bu fiyatlardan fırıncılara yaptıkları satış faturalarını kuruluşumuza ibraz etmektedir. TMO, 5 aylık kısa bir sürede 4 milyon tona yakın hububatı piyasaya arz etmiş olup, stoklarını takviyeye ve satışlarına tüm hızıyla devam etmektedir. TMO olarak un sanayimiz ile iş birliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın takipte olacağımızı, ürün temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığının altını bir kez daha çizmek isteriz. Piyasalar TMO tarafından anlık olarak takip edilmekte olup, gerekmesi durumunda ilave tedbirler de alınabilecektir. Halkımızca son dönemde piyasada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
PiyasaUn ArzıTmo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜSİKON; EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINDA DEVLETİNİN YANINDADIR
TÜSİKON; EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINDA DEVLETİNİN YANINDADIR
TEI Genel Müdürü Akşit: Her türlü jet motorunu üretebiliriz
TEI Genel Müdürü Akşit: Her türlü jet motorunu üretebiliriz
Türkiye ile BAE arasında KEK Mutabakat Zaptı imzalandı
Türkiye ile BAE arasında KEK Mutabakat Zaptı imzalandı
Almus'ta yılda 6 bin 660 ton alabalık ve somon üretimi
Almus'ta yılda 6 bin 660 ton alabalık ve somon üretimi
2022 maaş zammı ortalaması anketi sonuçları açıklandı
2022 maaş zammı ortalaması anketi sonuçları açıklandı
Turizmde 2022, 'Almanya yılı' olabilir
Turizmde 2022, 'Almanya yılı' olabilir
Sürdürülebilir Gelecek için Döngüsel Ekonomi bu konferansta ele alınacak
Sürdürülebilir Gelecek için Döngüsel Ekonomi bu konferansta ele alınacak
İstanbul’un popüler mekanlarından biri olan Kuruçeşme Kahvesi yenilendi.
İstanbul’un popüler mekanlarından biri olan Kuruçeşme Kahvesi yenilendi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan kadınlara girişimcilik çağrısı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan kadınlara girişimcilik çağrısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma