Tırport teknolojilerinin yük sahiplerine sağladığı 7 değer nedir?

DİNÇER KARACALAR

Lojistik sektörünün uçtan uca dijital dönüşümüne öncülük eden Tırport, sahip olduğu teknolojiler ile lojistik firmaları, üreticiler ve kamyoncuların mevcut iş akış süreçlerini etkin yönetmelerine imkan sağlıyor. Lojistikte, Avrupa’nın önde gelen 3 dijital platformu arasında yer alan Tırport, iOS, Android, iPAD ve WEB Dashboard’lardan 5 ülkede ve 6 dilde hizmet veriyor.

Artırılmış zeka destekli çözümleriyle lojistiğin dijital dönüşümüne rehberlik ettiklerini belirten Tırport Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kale, Tırport’un yük sahiplerine (Shipper) kattığı değerler hakkında şunları söyledi:

1- Tüm dijital platformlardan hizmet veren Tırport’la, yük sahipleri operasyonlarını uçtan uca yönetebilir, tüm taşıma süreçlerini anlık olarak izleyebilirler. Yükleme ve boşaltma noktalarına giriş-çıkışlar, yoldaki beklemeler ve gecikme durumları hakkında anında bilgi sahibi olabilir ve gerektiğinde anında müdahale edebilirler.

Operasyonel süreçlerini uçtan uca yönetmek, iş akış süreçlerini ayrıntılı analiz etme gücü verir. Böylece, operasyonlarını optimize ederek iş yükünü ve hata oranını azaltarak maliyetlerini düşürürler.

2- Acil kamyon ihtiyaçları olduğunda Tırport üzerinden müsait ve güvenilir kamyonculara hemen ulaşabilirler, performanslarını inceleyerek seçtikleri kamyonculara yük önerebilirler.

3- Çalıştıkları kamyonculardan taşıma performansından memnun kaldıklarını “Onaylı Kamyoncu” olarak tanımlayabilir, acil çıkan ihtiyaçlarda öncelikle onlara yük önerisinde bulunabilirler.

4- Tırport’la belgelerini dijital olarak yönetme gücüne kavuşurlar. Her taşımaya ait kamyoncu belgeleri ve teslimat evrakları dijital olarak arşivlenir; ihtiyaç anında ilgili taşımaya ait evraklara kolayca ulaşılabilir. Tırport teknolojileri, yükleme ve boşaltma noktalarına ulaşmadan taşıma evraklarının yüklenmesine izin vermez. Böylece yük sahipleri hem yüklerinin hem de taşıma evraklarının güvende olduğu bilir.

5- Tırport’la üreticiler müşterilerine ürünlerinin taşıma sürecini canlı olarak izletip, irsaliye ve faturalarına ulaşmalarını sağlayabilirler, yapmaları gereken Tırport’un taşımaya özel güvenli SSL linkini müşterileriyle paylaşmalarıdır. Tırport’lu kamyoncunun aracına yükleme yapıldığında, yükün tüm taşıma bilgileri sisteme dijital olarak işlenir. İrsaliyenin yüke ilişkin detaylarının yanında yükleme ve teslim noktaları, yükleme ve boşaltma zamanları ve şartları da yük bilgilerine eklenir. Kamyon yola çıkarken Tırport o taşımaya özel güvenli bir SSL link üretir. Bu link tıklandığında yükün tüm irsaliye bilgilerinin yanında nakliye süreci canlı olarak izlenebilir. Böylece müşterilerine daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatırlar.

6- Navlun ödemelerini kamyoncuların Tırport Kartına yapabilirler. Böylece çalıştıkları kamyoncuların hesaplarına gelen ödemeden anında haberdar olmalarını, tek bir bankaya bağlı kalmadan tüm ATM’lerden 7/24 nakit çekim yapmalarına ve yakıt dahil birçok avantajlardan yararlanmalarına olanak sağlayabilirler.

7- Gerçek zamanlı veriye dayalı olarak operasyonel süreçleriyle ilgili ihtiyaçları olan her türlü raporlara ulaşarak, sağlıklı öngörülerde bulunabilirler.