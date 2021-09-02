TİM Başkanı Gülle: Artık ihracatta yeni bir ligdeyiz

İSTANBUL - Yılın ilk 8 ayında, yüzde 37 artışla 140 milyar 237 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçı, son 12 ayda 207 milyar 469 milyon dolarlık ihracatla da yıllık hedefini de aştı.

20 ÜLKEDE AYLIK İHRACAT REKORU KIRILDI

Ağustosta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; 25 sektör ihracatını artırırken 2,4 milyar dolarlık ihracatla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. En dikkat çekici artış ise, ihracatını 1,4 milyar dolar artıran çelik sektöründe yaşandı. En çok kilogram başına ihracat değerini artıran sektör, yüzde 86 artışla gemi ve yat oldu. Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracat ailesi, 180 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdi; aralarında İspanya, Belçika ve İsrail’in de bulunduğu 20 ülkede aylık ihracat rekoru kırdı. 74 il ihracatını yükseltirken Kocaeli, Hatay, Adana, Kütahya ve Kırşehir, tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştı. Geçtiğimiz ay 1455 firma, ilk kez ihracat yaptı. Ağustos ayında 180 ülkeye toplam 5,35 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.

"'ŞAHLANIŞ DÖNEMİ' İÇİN ÖNEMLİ BİR NİŞANE OLDU"

TİM Başkanı İsmail Gülle "Ağustos ayı ihracat performansımız, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'Şahlanış Dönemi' için önemli bir nişanedir, 'İhracatla Yükselen Türkiye' yolunda kararlılığımızın tescilidir; ihracatta yeni bir lige yükseldiğimizin, yeni bir döneme girdiğimizin tasdikidir. Hedefimiz, en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek. İhracat ailemiz son 12 ayın 10’unda, Cumhuriyet tarihi rekorları kırdı. Yılın ilk 8 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020’de yüzde 75,6 iken, 2021’de yüzde 82,5’e yükseldi" dedi.

Türk ihracatçısı, bu yılın ilk yarısında, ikinci çeyreğinde tüm zamanların rekorlarını kırarken temmuz ayı ile son 12 ayda da 201 milyar 46 milyon dolarla tarih yazdı. Türk ihracatçı, geçtiğimiz ay da tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatını gerçekleştirdi. Ayrıca ağustos ayı ile son 12 ayda 207 milyar 469 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren 61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla ağustos ayına ait dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre; ağustos ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,8’lik artışla 18 milyar 912 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların ağustos rekorunu kırdı.

"İHRACAT BÜYÜMEYE SON 23 YILDAKİ EN BÜYÜK KATKISINI YAPTI”

İhracat rakamlarına değinmeden önce Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde büyümesini değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle “2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olmuştuk. 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümenin ardından yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 21,7‘lik büyüme performansıyla fark yarattık. Bu performans, 1998 yılından sonra yakaladığımız en güçlü ivme oldu. Aynı zamanda OECD ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Net ihracatın büyümeye katkısı ikinci çeyrekte 6,9; 6 aylık dönemde 3,9 puan oldu. İhracatın büyümeye katkısı da yılın ilk yarısında 10,8 puan şeklinde gerçekleşti. Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi. Böylece ihracat büyümeye son 23 yıldaki en büyük katkısını yaptı. Her zaman dile getiriyoruz, ‘Türkiye ihracatla yükselecek’ diyoruz. Mal ve hizmet ihracatıyla gelen bu büyüme rakamları gösteriyor ki; ihracatla büyüyor, ihracatla yükseliyoruz. İhracatımızdaki güçlü ivme sayesinde, V tipi toparlanmanın bile ötesine geçtik. Artık salgın öncesi dönemlerin çok çok üzerindeyiz. İhracat ailesi olarak ülkemiz ekonomisine verdiğimiz katkıdan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

"İHRACATTA SÜRDÜRÜLEBILIR ARTIŞI YAKALADIK"

Son 12 ayda 207 milyar 469 milyon dolarlık ihracatla yıllık hedefin oldukça üzerinde bir rakama eriştiklerini vurgulayan Gülle “Ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 52’lik artışla, 18 milyar 912 milyon dolar oldu. Bu rakam, tarihimizin en yüksek ağustos ihracatı. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız, yüzde 37 artışla 140 milyar 237 milyon dolara çıktı. Burada altını çizmek istediğim husus; ihracat ailemizin son 12 ayın 10’unda Cumhuriyet tarihi rekorları kırması ve ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artış…Yılın ilk 8 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020’de yüzde 75,6 iken, 2021’de yüzde 82,5’e yükseldi. Bu durum, ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın ve ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın net bir göstergesi. Bu başarıyı mümkün kılan 100 bin ihracatçımızın her birine, bizleri her zaman destekleyen Ticaret Bakanımıza ve ihracatçılarımızı yol arkadaşı addeden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ, EN FAZLA 5 YIL İÇERİSİNDE 300 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK"

İhracatta rekorlarla kapattıkları ilk 7 aydan sonra ağustos ayında da tarihî bir performans gösterdiklerine dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz ay, 14 yıl sonra 200 milyar dolar seviyesine taşıdığımız ihracatımız, bu ay da istikrarını sürdürdü ve yıl sonu hedeflerimizi tekrar tescillemiş oldu. Ağustos ayı ihracat performansımız, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “Şahlanış Dönemi” için önemli bir nişanedir. İhracatla Yükselen Türkiye yolunda, kararlılığımızın tescilidir. İhracatta yeni bir lige yükseldiğimizin, yeni bir döneme girdiğimizin tasdikidir. Hedefimiz, en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek. İhracat ailesi olarak bu uğurda, şartlar ne olursa olsun durmadan, yorulmadan, dünyanın dört bir köşesinde bayrağımızı dalgalandırmaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."

"DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE’YE ULAŞANA KADAR DURMAK YOK"

Son 12 ayın 10’unda rekor kıran, ülkenin büyüme rakamlarının dinamosu olan 100 bin ihracatçının her birini tebrik eden İsmail Gülle “200 milyar dolar baremini aşan ihracatımızın geldiği nokta, stratejik olarak artık yeni bir ligde olduğumuzu gösteriyor. İhracatta yaşanan yeni dönemin bizlere yüklediği sorumlulukların farkındayız. Bu sebeple ihracat ailesi olarak ihracatımızı geçtiğimiz bu yeni lige göre kurgulamak için topyekûn bir şekilde çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. İnanıyoruz ki, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına doğru giderken ihracatımızın ve ekonomimizin yolu aydınlık. Hedefimiz ihracatta rekor üstüne rekor kırmaktı. Bu hedefi Cumhurbaşkanımız, Ticaret Bakanımız ve ihracat ailemiz ile gerçekleştirdik. Bir hedefimiz daha vardı. Büyüme rakamlarında ihracatın payını en üst seviyeye çıkarmak. Elhamdülillah bu hedefimizi de gerçekleştirdik. Ancak yolun başında, her zaman daha büyük bir hedefimiz, bir hayalimiz vardı; Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye… Şimdi sıra bu hayalimizi gerçekleştirmekte. Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ye ulaşana kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"25 SEKTÖR İHRACATINI ARTIRDI, OTOMOTİV İLK SIRADA"

Ağustos ayında sektör performanslarıyla ilgili bilgiler veren Gülle, şunları kaydetti:

"Önceki yılın aynı ayına göre, tam 25 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Geçtiğimiz ay 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz, yüzde 57 artışla ilk sırada yer aldı. Yüzde 165 artışla 2,3 milyar dolara ulaşan Çelik sektörümüz ikinci, 2 milyar doları aşan Kimyevi Maddeler sektörümüz yüzde 49 artışla üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatını 1,4 milyar dolar artıran Çelik, 876 milyon dolar artıran Otomotiv ve 674 milyon dolar artıran Kimyevi Maddeler’de yaşandı.”

"74 İL İHRACATINI ARTIRDI"

TİM Başkanı Gülle, geçtiğimiz ay 74 ilin ihracatını artırdığını; Kocaeli, Hatay, Adana, Kütahya ve Kırşehir’in tarihlerinin en yüksek aylık ihracatına imza attığını belirtti. Gülle, “Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum. Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 7,5 milyar dolarla İstanbul (yüzde 47 artış), 1,7 milyar dolarla Kocaeli (yüzde 114 artış) ve 1,2 milyar dolarla Bursa (yüzde 42 artış) oldu. Söz konusu şehirlerimiz en dikkat çekici artışlara imza atarken bu illerimizi ihracatını 355 milyon dolar artıran İzmir (yüzde 47 artış) ve 263 milyon dolar artıran Gaziantep (yüzde 44 artış) takip etti” dedi.

“218 ÜLKE VE BÖLGEDE TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDIK”

Ağustosta 180 ülkeye ihracat artırma başarısı gösterildi. Aralarında İspanya, İsrail, Belçika, Brezilya, Slovenya ve Fas’ın da bulunduğu 20 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza atıldı. Bu ay ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya (yüzde 30,3 artış), 1,3 milyar dolarla ABD (yüzde 77,4 artış) ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık (yüzde 21 artış) oldu. İhracatın tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler; 572 milyon dolarlık artışla ABD, 366 milyon dolarlık artışla Almanya ve 314 milyon dolarlık artışla İtalya oldu. En büyük pazar Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracat, yüzde 51 artışla 7,8 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41’lik pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeler de toplandığında, Avrupa kıtasının ağustos ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55’e yükseldi.

“İHRACATTAKİ REKABET GÜCÜMÜZ DAHA DA YÜKSELDİ”

Navlun fiyatlarındaki artışla beraber, ihracattaki rekabet gücü daha da yükseldi. Bugün, Uzak Doğu’dan Avrupa’ya nakliye fiyatları 14 bin dolarlara dayanmışken Türkiye’den Avrupa’ya aynı büyüklükteki bir sevkiyatın maliyeti 3 bin dolar seviyelerinde. Aynı durum Uzak Doğu- ABD hattında da görülüyor. Geçtiğimiz ay diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,1 milyar dolar (yüzde 34 artış), Afrika kıtasının tamamına 1,9 milyar dolar (yüzde 79 artış), Kuzey Amerika’ya 1,5 milyar dolar (yüzde 81 artış), Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar (yüzde 56 artış) ihracat gerçekleştirildi.

"180 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT"

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre 180 ülkeye toplam 5,3 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Ağustos ayında Türk Lirası ile ihracat yüzde 61 arttı. 7 bin 84 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirası’nı tercih etti.

"8 AYDA İLK KEZ İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISI 81 BİNE YAKLAŞTI"

İhracata duyulan yoğun ilgi, ağustosta ihracatçı firma sayısına da yansıdı. 1455 firma, geçtiğimiz ay ilk kez ihracat yaparak ekonomimize 82,2 milyon dolarlık katkı sağladı. Yılbaşından bu yana ihracat alimize katılan firma sayısı 81 bine yaklaştı. Ağustosta euro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi negatif yönlü 72 milyon dolar oldu. Ancak yılın geneline bakıldığında ise pozitif yönlü 3,9 milyar dolarlık bir etki yaşandı.

BİRİM İHRACAT DEĞERİNİ EN ÇOK ARTIRAN SEKTÖRLER

Ağustosta miktar bazında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 15 milyon ton gerçekleşti. İlk 8 ayda ise, yüzde 19 artışla 114 milyon ton ihracat gerçekleştirildi. Bununla birlikte ihracat birim fiyatında pozitif bir ivme dikkat çekiyor. Birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artışla 1,25 dolara yükseldi. Ağustosta birim ihracat değerini en çok artıran sektörler; yüzde 86 ile gemi ve yat, yüzde 64 ile çelik, yüzde 39 ile savunma ve havacılık, yüzde 30 ile Kimyevi Maddeler ve yüzde 25 artışla su ürünleri oldu.