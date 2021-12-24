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Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi

24 Aralık 2021 Cuma 14:35
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Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı ekipleri, döviz kurunun düşmesinin ardından marketlerde fiyat farkını tespit etmek için denetim yaptı. Ankara'daki marketi denetleyen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, "2021'de uygulanan ceza, her bir ürün için 10 bin 900 liradır. En fazla ceza da 109 bindir ancak yeni yılda ceza oranları yeniden değişeceği için bir ürün için en düşük ceza 14 bin 860 lira, en fazla 143 bin 860 lira ceza olarak uygulanacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp, yansımadığını tespit etmek için marketlerde denetim başlatıldı. Ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa arasında fark olup olmadığı incelendi. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli ve beraberindeki heyet, çalışmalar kapsamında Ankara'daki marketi denetledi. Şikayetler üzerine denetim yaptıklarını vurgulayan Benli, "Denetim kapsamında temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri, sebze ve meyveler başta olmak üzere denetim yapıyoruz. Denetimlerde fahiş fiyat uyguladığını değerlendirdiğimiz ürünlere yönelik tedarikçi ya da üretici firma satış faturalarını alarak bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettiriyoruz. Kurul, yaptığımız tespitler ve sunduğumuz belgeler neticesinde inceleme yaparak fahiş fiyat artışı olan işletmeye cezai işlem uygulamaktadır. Hali hazırda 2021 yılı uygulanan ceza, her bir ürün için 10 bin 900 liradır. En fazla ceza da 109 bin uygulanmaktadır ancak yeni yılda bu ceza oranları yeniden değişeceği için bir ürün için en düşük ceza 14 bin 860 lira, en fazla da 143 bin 860 lira ceza olarak uygulanacaktır" diye konuştu. 

'81 İLDE DENETİM YAPILIYOR'

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Benli, vatandaşın haksız fiyat artışına karşı şikayette bulunabileceğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız, bakanlığımızın 'Haksız Fiyat Mobil Uygulaması', 'Alo 175 Tüketici Hakları' ya da doğrudan ticaret il müdürlüklerimiz üzerinden şikayette bulunabileceklerdir. Bakanlığımızca özellikle döviz kuru nedeniyle yaşanan fiyat artışları nedeniyle 81 ticaret il müdürlüğümüz tarafından tüm ülke çapında denetimler yapılmaktadır. Denetimler devam edecektir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıMarketFahiş FiyatDenetim
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