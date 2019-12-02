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Ticaret Bakanı Pekcan Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 12:32
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Ticaret Bakanı Pekcan Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Kasım'da ihracat 16.21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım'da ihracat ilk 11 ayda yüzde 1,77 artışla 165,7 milyar dolara ulaştı. Kasım'da ithalat yüzde 11,44 artışla 18,17 milyar dolar oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı PekcanKasım Ayı Ihracat
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