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THY'nin özel şoförlü lüks araçlı transfer hizmeti 20 noktaya çıktı

Türk Hava Yolları(THY) business sınıfında seyahat eden yolcular için tahsis ettiği özel şoförlü, lüks araçlı transfer hizmetine 6 kent daha ekleyerek 20 noktaya çıkardı. 

THY'nin özel şoförlü lüks araçlı transfer hizmeti 20 noktaya çıktı

Türk Hava Yolları(THY) business sınıfında seyahat eden yolcular için tahsis ettiği özel şoförlü, lüks araçlı transfer hizmetine 6 kent daha ekleyerek 20 noktaya çıkardı. 

01 Şubat 2019 Cuma 10:10
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THY'nin özel şoförlü lüks araçlı transfer hizmeti 20 noktaya çıktı

ABD ve Kanada'da 35 mile (56.3 km) kadar yolculara havalimanı ile şehir merkezi arasında lüks araçlarla ücretsiz transfer hizmeti sağlanıyor. 

Türk Hava Yolları, Abu Dhabi, Dubai, Doha, Kuveyt, Beyrut, Tel Aviv, Tahran, Kahire, Mumbai, Delhi, Karaçi, Lahor, İslamabad, Dakka, Nairobi, Riyad, Dammam, Amman, Cidde veya Bahreyn’den ABD ya da Kanada’ya veya bu istikametlerin tam tersi yönünde seyahat eden Business Class yolcularına lüks araç ve özel şoför ile transfer hizmeti sağlıyor. Ücretsiz yolculuk hizmeti Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Washington, Montreal, Toronto'da 35 mile (56.3 km) kadar geçerli. Yolcular, 35 milin aşılması sonucu oluşan ek ücretleri ödüyor.

Havalimanı-şehir merkezi arasında transfer hizmeti

Hizmetten faydalanmak için biletin seyahatten en az 24 saat önce alınması gerekiyor. Gidiş-dönüş Business Class bileti sahipleri ABD ve Kanada kentlerinde hem "havalimanı-kent merkezi" hem de "kent merkezi-havalimanı" transferlerinde özel sürücü hizmetinden yararlanabiliyorlar. Tek yön dönüş Business bileti sahipleri sadece kent merkezi-havalimanı yönünde, tek yön gidiş Business bileti sahipleri ise havalimanı-kent merkezi yönünde kullanabiliyor. Exclusive Drive hizmeti, 24 Mayıs 2019 tarihinden önce kalkışlı Business Class biletleri için geçerli. Exclusive Drive hizmeti, 2-12 yaşları arasındaki çocuklar için geçerli değil. Ödül biletlerde ve ekonomi sınıfında ücretsiz olarak business'a yükseltilen biletlerde hizmet kullanılamıyor. Exclusive Drive, Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilmeyen codeshare (ortak) uçuşlarda geçerli değil. 

Hizmetten nasıl yararlanılıyor

Yolcular, Exclusive Drive koşullarına uygun Business Class bileti satın aldığında rezervasyondaki e-posta adresine hizmetle ilgili bilgi içeren bir e-posta gönderiliyor.Rezervasyon kaydı (PNR) ve soyadı bilgileri girildikten sonra, Exclusive Drive hizmetinin alınma ya da bırakılma konumu, tarih ve saat tercihleri seçilebiyor. Rezervasyonun onaylanması üzerine servis sağlayıcı firma, karşılanma zamanı hakkında yolcuyu bilgilendiriyor. Karşılanma zamanı, servis sağlayıcı tarafından, vaktinde check-in yapabilmesi için adresten havalimanına ulaşmak için gereken süre göz önünde tutularak ayarlanıyor. Karşılanma zamanından önceki 24 saat içinde, servis sağlayıcı yolcu ile iletişime geçerek hizmetin hâlâ geçerli olup olmadığıyla ilgili onayı alıyor. Şoförler varış saatinden itibaren en fazla 1 saat ve havalimanı alışlarında en fazla 15 dakikaya kadar bekleyebiliyor. 

Yolcu büyük araç talebinde de bulunabiliyor

Karşılanma saatinde şoför yolcuyu konakladığı yerin bulunduğu sokakta bekliyor.Belirlenmiş mesafe sınırlarını aşarsa, bölgesel fiyatlar üzerinden fazla mesafe ücreti ödeniyor.  Güzergâh üzerindeki farklı bir adreste bulunan yolcu, arkadaşını hedeflenen varış noktasına giderken almak ya da bırakmak için birlikte seyahat etmesini talep edebiliyor. Bu gibi talepler de servis sağlayıcı takdirine bağlı olarak karşılanabiliyor veya ek ücret talep edilebiliyor. Şoförle farklı bir şekilde anlaşılmadığı sürece en fazla bir büyük ve bir küçük bagaj alma hakkı bulunuyor. Sadece koltuğun altına sığabilecek yumuşak çantaların aracın kabininde taşınmasına izin veriliyor. Daha büyük bir araç talebi için uçuşa en az 24 saat kala doğrudan servis sağlayıcıyla iletişime geçilmesi gerekiyor. Servis sağlayıcıların ihmali ve davranışlarından ya da verilen servisin imkânlarının yetersizliğinden Türk Hava Yolları sorumluluk kabul etmiyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYLüks Araç
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