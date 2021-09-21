Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394.62
ALTIN
492.42
DOLAR
8.6642
STERLİN
11.8611
EURO
10.1716
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Geçici İşçi alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

THY iç hat uçuşlarda uçak içi ikramlara yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarında 25 Ağustos 2020 tarihi itibariyle durdurduğu uçak içi ikramlara yarın itibariyle yeniden başlıyor.

21 Eylül 2021 Salı 14:02
4 Okunma
THY iç hat uçuşlarda uçak içi ikramlara yeniden başlıyor

İSTANBUL - THY, salgın nedeniyle yolcuların ve uçuş ekiplerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla durdurduğu uçak içi ikramlar dünya çapında artan aşılama sayısı ve alınan tedbirlerin etkisiyle yolcular ile yeniden buluşturuyor. Bu çerçevede havayolu şirketi, Türkiye’deki 46 havalimanına düzenleyecek iç hat uçuşlarda uçak içi ikramlara yarın itibariyle başlayacağını açıkladı. THY, iç hat uçuşlarındaki ikramlarında ekonomi sınıfında soğuk sandviç, meze, meyve suyu ve su servisi yer alırken business sınıfı servisinde ise  soğuk tepside meze tabağı, tatlı ve salata tabağı yer alacak. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Gökyüzündeki favori restoranınız yeniden açılıyor. Eşsiz lezzete sahip Türk Hava Yolları ikramları, çarşamba günü itibarıyla iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek misafirlerimizle buluşuyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iç Hat UçuşlarTHYUçak Içi Ikramlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Architect tüketici finansman modülünü yaygınlaştıracak anlaşmayı imzaladı
Architect tüketici finansman modülünü yaygınlaştıracak anlaşmayı imzaladı
Türkiye’de üretip dünyaya pazarlıyorlar
Türkiye’de üretip dünyaya pazarlıyorlar
Bakan Muş'tan stokçuluk iddialarına yönelik açıklama
Bakan Muş'tan stokçuluk iddialarına yönelik açıklama
Trakya'da Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı açıldı
Trakya'da Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı açıldı
Şeker pancarı alım ve işletme kampanyası başladı
Şeker pancarı alım ve işletme kampanyası başladı
"Tavuk eti üreticisi artan girdi maliyetlerini karşılayamıyor"
"Tavuk eti üreticisi artan girdi maliyetlerini karşılayamıyor"
TİM 2020 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni
TİM 2020 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni
Şanlıurfa'da isot, 10 bin kişiye geçim kaynağı oldu
Şanlıurfa'da isot, 10 bin kişiye geçim kaynağı oldu
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma