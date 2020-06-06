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THY'den uçuş planlamalarıyla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY), bazı ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarında oluşan anlık değişikliklerin, pandemi öncesi planlanan seferlerin gerçekleştirilememesi ile bazı değişikliklere neden olduğunu, yeni planlamaların ise en kısa sürede açıklanacağını duyurdu.

06 Haziran 2020 Cumartesi 16:35
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THY'den uçuş planlamalarıyla ilgili açıklama

İSTANBUL - THY, resmi Twitter hesabından "Sayın yolcularımızın dikkatine" başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir. Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerinizi ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYUçuş Planları
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