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THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili kayıpların belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda şirket ile anlaştığını açıkladı.

THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili kayıpların belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda şirket ile anlaştığını açıkladı.

31 Aralık 2019 Salı 11:49
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THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması

İSTANBUL - Hürriyet gazetesinden Uğur Cebeci'nin haberine göre, iki şirket nakit 150 milyon dolarlık tazminat üzerinde  anlaştı.

Habere göre, "Ayrıca, 75 milyon dolarlık yedek parça, eğitim vs’de eklenirse 225 milyon dolarlık önemli bir girdi dün gece saat 01.30 şirket kasasına girdi. Anlaşmanın en önemli noktalarından biri de 2019 yılında alınmış beklemede olan bütün 737 MAX’ler için yapılan ödemeler durduruldu. Ayrıca alınacak tazminat sadece 2019 yılını kapsayacak. Bundan sonra uçaklar uçuncaya kadar olan dönemdeki zararda ayrıca tahsil edilecek."

THY'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıBoeing 737 Max
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