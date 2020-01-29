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“THY, Alman KOBİ'lerinin önemli partneri”

Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “1960 yılından beri Almanya’ya uçmaktayız. BVMW ile sağladığımız bu değerli iş birliği kapsamında THY olarak Alman KOBİ’lerinin önemli bir partneri olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“THY, Alman KOBİ'lerinin önemli partneri”

Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “1960 yılından beri Almanya’ya uçmaktayız. BVMW ile sağladığımız bu değerli iş birliği kapsamında THY olarak Alman KOBİ’lerinin önemli bir partneri olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:55
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“THY, Alman KOBİ'lerinin önemli partneri”

Almanya'nın başkenti Berlin’de 27 Ocak'ta düzenlenen BVMW (Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) Genel Kurulu'nda, birçok girişimci, siyasi lider, CEO ve alanlarında önde gelen ismi bir araya getirdi. 2020 BVMW Genel Kurul Toplantısı'nda organizasyonun Türk Hava Yolları ile sağladığı başarılı iş birliğine dikkat çekildi. Geçtiğimiz yıl BVMW ile stratejik ortaklık odaklı niyet anlaşmasına imza atan Türk Hava Yolları’nın da katılım gösterdiği toplantıda başarılı iş birliğine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı yaptığı konuşma ile dikkat çekti.  


“ALMAN KOBİ’LERİNİN ÖNEMLİ BİR PARTNERİ OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”


Türk Hava Yolları olarak 1960 yılından beri Almanya’ya uçtuklarını ve ilk uçuşlarından bu yana iki ülke arasında taşıdıkları milyonlarca yolcu ile Almanya’nın, uluslararası ölçekte ağırlıklı önem verdikleri pazar olduğuna konuşmasında dikkat çeken M. İlker Aycı, “BVMW ile sağladığımız bu değerli iş birliği kapsamında Türk Hava Yolları olarak Alman KOBİ’lerinin önemli bir partneri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tesis ettiğimiz bu stratejik ortaklık zemininde üye işyerleri, Türk Hava Yolları ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirecekleri uçuşlarda sağlanacak özel avantajlardan yararlanabilecekler. Her iki tarafın bu yöndeki arzusu ve sahip oldukları geniş imkânlarla bu önemli iş birliğinin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyoruz” diyerek yapılan iş birliğinin önemini vurguladı.


THY’DEN BVMW AĞI İÇİN ÖZEL İLETİŞİM HATTI


BVMW ve geniş üye ağının, Türk Hava Yolları’nın 126 ülkede 318 uluslararası destinasyona erişim sağlayan kapsamlı uçuş ağı üzerinden gerçekleştirecekleri seyahatlerde özel avantajlardan yararlanabilecekleri duyuruldu. Türk Hava Yolları, BVMW ağı için özel bir iletişim hattı oluşturmayı ve üye firmaların anlaşma ile sağlanan avantajlardan yararlanmasını da kolaylaştırmayı planladığı da kaydedildi. Anlaşma kapsamında ayrıca, THY’nin kurumsal müşterileri için özel tasarladığı ‘Turkish Airlines Corporate Club’ program üyeleri de 2020 yılı boyunca BVMW’nin yılda iki kez düzenlediği bölgesel toplantılara katılım sağlayabilecekleri de belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYKOBİBVMW
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