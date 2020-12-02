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'Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, süresi uzatılan teşvik ve desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık" dedi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 09:14
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'Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık'

Bakan Selçuk, uygulanmakta olan 'Normalleşme Desteği'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirterek, "3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. Normal çalışma düzenine geçen işyerlerimiz için 'Normalleşme Desteği' adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz" dedi.

İLAVE İSTİHDAMA DESTEK

Bakan Selçuk, istihdamın korunması ve artırılması kapsamında iş verenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen 'İlave İstihdam Teşviki' süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığının bilgisini paylaştı. Selçuk, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulamasının süreceğini ifade etti.

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvikle ilgili de açıklamalarda bulunan Selçuk, bu teşvikin süresinin ise 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını belirtti. Selçuk, İstihdam Kalkanı ile istihdamın korunması ve artırılması noktasında alınan tedbirlerin çalışanlara, iş arayanlara ve iş verenlere hayırlı olmasını diledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukBakanTeşvikDestekIstihdam
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