Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1389
ALTIN
503.470
DOLAR
8.7754
STERLİN
12.1631
EURO
10.4395
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23...
1309 sözleşmeli personel alınıyor
1309 sözleşmeli personel alınıyor
Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak
Güngören Belediye Başkanlığı 22...
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Laboratuvar cihaz ve malzemeleri alınacaktır
Laboratuvar cihaz ve malzemeleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Teknoloji startupları dünyayı değiştiriyor

Dünyada Unicorn olan Startup sayısı bini geçti,  pazar değerleri 5 trilyon Doların üzerinde

21 Haziran 2021 Pazartesi 13:43
3 Okunma
Teknoloji startupları dünyayı değiştiriyor

HABER: DİNÇER KARACALAR
 

CBInsights verilerine göre, haziran başı itibariyle dünyada unicorn olmuş startup sayısı 708 oldu. Listedeki unicornların toplam piyasa değeri ise 2,3 trilyon doları geçti. Bu sıralama içinde IPO yapmış ve halka açılmış günümüzün popüler teknoloji devleri (Apple, Facebook, Alibaba, Google, Tesla, Netflix, Uber, Airbnb, Pinterest vb) bulunmuyor.

2021 yılı ilk 5 ayı içinde 174 yeni girişim global unicorn listesine adını yazdırmayı başardı. Gerçekte unicorn eşiğini geçmiş, fakat yakın zamanda hisse satışı, çıkış söz konusu olmadığından güncel değeri ile mevcut listede yer almayan milyar dolarlık teknoloji yatırımları da mevcut. Bunlar da eklendiğinde dünyadaki unicorn sayısının tahmini olarak binin üzerinde olduğunu ve unicornların toplam değerinin ise 5 trilyon doların üzerine çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

CBInsights listesinde Türkiye’den 2 şirket yer alıyor: Getir ve Peak Games. Oysaki sahip oldukları işlem hacmine, pazar penatrasyonlarına ve emsal startup benchmarklarına baktığımızda, Sahibinden, Hepsiburada, Trendyol, N11, Yemeksepeti’ni de Türkiye çıkışlı “unicorn”lar arasında sıralayabiliriz.

Global lojistik sektörü, teknoloji startupları ile hızla dijitalleşiyor

2025’de 8 trilyon dolarlık büyüklüğe koşan global lojistik sektörünün teknoloji startupları ile hızla dijitalleştiğini ifade eden TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Pandemi etkisiyle birlikte dijital dönüşümün en yoğun yaşandığı sektörlerin başında, lojistik sektörü geliyor. Lojistik, beklenenden daha hızlı dijitalleşiyor ve dönüşüyor. 2025’te 8 trilyon dolara koşan global lojistik sektörü, lojistik teknolojisi startupları ile şekilleniyor. ABD’li lojistik teknolojisi şirketleri Coyote, Convoy, Project44, Next Trucking, CloudTrucks, Flexport, Fourkites, Uber Freight, Çinli Manbang, Hintli Delhivery, Blackbuck ve Rivigo, Brezilyalı CargoX unicorn eşiğini geçen ve hızla büyümeye devam dijital platformlar olarak öne çıkıyor. Örneğin, Çinli Manbang 2019’un son çeyreğinde aldığı 1.9 milyar dolarlık yeni yatırımla 12 milyar dolar değerlemeyi geçmişti. Şimdi ABD’de 30 milyar dolarlık bir değerden IPO yapmaya hazırlanıyor. Manbang Çin’de 10 milyon kamyonu kontrol ediyor. Avrupa’da ise Uber Freight Europe ve Fransız Everoad’u 2019 içinde sürpriz bir şekilde bünyesine katan ve hızla büyüyen Alman merkezli lojistik teknolojisi şirketi Sennder dikkatleri çekiyor. Sennder geçtiğimiz aylarda aldığı yeni yatırım ile 2021’de unicorn eşiğini geçen startup’lar arasında yer alıyor. Türkiye’den lojistik teknolojilerinde Tırport ön plana çıkıyor. Bölgesinin en büyük dijital platformu haline gelen lojistik teknolojisi startup’ı Tırport, önümüzdeki 3 yıl içinde sadece Türkiye’de %7,5 pazar payına tek başına ulaşmayı ve günde 30 bin kamyon taşımayı yönetmeyi hedefliyor” dedi.

Tırport,  Unicorn olma yolunda ilerliyor

Türkiye’nin haziran ayı itibariyle 870 bini bulan kamyon sayısıyla, Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına ev sahipliği yaptığının altını çizen TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Türkiye, Avrupa’nın hemen yanında, nitelikli ve yakın üretim üssü olarak yıldızı parlayan bir ülke. Sadece Avrupa ile günlük 4.500 TIR’ı bulan karşılıklı bir taşıma trafiği var. Türkiye ihracatının %55’e yakını Avrupa’ya yapıyor. Lojistik teknolojileri, önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale gelecek. Türkiye’deki kamyonların %90’nından fazlası şahıslara ait. Bu dağınık portföy ancak etkili ve akıllı teknolojiler ve mobil aplikasyon destekli dijital platformlarla yönetilebilir. Kamyoncunun, yük sahibinin ve lojistik firmalarının kazançlarını birlikte maksimize edebileceği, operasyonel verimliliğin artacağı yer akıllı dijital platformlar olarak göze çarpıyor. Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 10 lojistik firması pazarda toplamda %5 pazar payına sahipken, son 6 ayda bünyeye kattığı global müşterileriyle birlikte bölgesinin en büyük dijital platformu haline gelen lojistik teknolojisi startup’ı Tırport önümüzdeki 3 yıl içinde sadece Türkiye’de %7,5 pazar payına tek başına ulaşmayı ve günde 30 bin kamyon taşımayı yönetmeyi hedefliyor. Türk markası Tırport.com, lojistik sektöründe Unicorn olma yolunda ilerliyor” diye konuştu.

Türk lojistik sektörü global aktörlerin dikkatlerini çekiyor

Türkiye’de günlük 450 bini bulan FTL taşıma potansiyelinin global aktörlerin dikkatini çektiğini de belirten  TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de de lojistik alanındaki teknolojik yatırımlar artıyor ve yaygınlaşıyor. Dijital yük servisleri kategorisinde günlük 3.500’ü bulan FTL taşıma trafiği, 70 binin üzerinde üye kamyoncusuyla ve lojistik firmalarına yönelik geliştirdiği yapay zeka destekli SaaS hizmetleriyle Tırport ön plandadır. Dijital yük servisleri kategorisinde Borusan Holding’in eTA’sını yeniden pazarda görüyoruz. Fourkites, Trans-EU, Saloodo gibi global markalar Türk pazarında faaliyet göstermeye başladılar ve pazarı anlamaya çalışıyorlar. Frachtbox, ASNAK, Kamion, Navlungo gibi girişimler geliştirdikleri iş modelleriyle pazarda kendilerine yer ediniyorlar. E-Ticaret depolaması alanında OPLOG ve Parkpalet, LTL (Parsiyel) Taşıma alanında Yolda dikkat çeken girişimler arasında öne çıkıyor. E-ticaretin hızla büyümesiyle “last mile warehousing (Son kilometre Depoculuğu)” alanında oldukça iddialı yüksek teknoloji içeren girişimlerin ortaya çıkmasını tetikledi. 2022 başı itibariyle Türk pazarına oldukça iddialı yeni teknoloji yatırımları da girecektir” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Teknoloji Startupları Dünyayı Değiştiriyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 metrekarede başladığı istiridye mantarı üretimini 3 yılda 60 tona çıkardı
10 metrekarede başladığı istiridye mantarı üretimini 3 yılda 60 tona çıkardı
Kalite Büyük Ödülü Limak Enerji'nin
Kalite Büyük Ödülü Limak Enerji'nin
Milli Piyango İdaresine ait 13 konut satılıyor
Milli Piyango İdaresine ait 13 konut satılıyor
TCMB: Aşılamada hızlanma küresel toparlanmayı destekliyor
TCMB: Aşılamada hızlanma küresel toparlanmayı destekliyor
İklim değişikliği zeytin üretimini düşürdü, hasat gecikti
İklim değişikliği zeytin üretimini düşürdü, hasat gecikti
Sivil havacılık fuarı 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilecek
Sivil havacılık fuarı 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilecek
ÇEVİKEL: TÜGİAD, MARKA İSİMLER İLE YENİ UFUKLAR AÇIYORUZ
ÇEVİKEL: TÜGİAD, MARKA İSİMLER İLE YENİ UFUKLAR AÇIYORUZ
"İhracatta rekor geldi, çelikte üretici kota esnekliği talep ediyor"
"İhracatta rekor geldi, çelikte üretici kota esnekliği talep ediyor"
ULUSKON YILIN İHRACATCISI ÖDÜLÜNÜ VERDİ
ULUSKON YILIN İHRACATCISI ÖDÜLÜNÜ VERDİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma