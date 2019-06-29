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TCMB kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı üçüncü çeyreğinde uygulanacak olan azami faiz oranlarını indirdi. Buna göre Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15'ten yüzde 2'ye, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,65'ten yüzde 2,40'a indirildi.

TCMB kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı üçüncü çeyreğinde uygulanacak olan azami faiz oranlarını indirdi. Buna göre Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15'ten yüzde 2'ye, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,65'ten yüzde 2,40'a indirildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:02
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TCMB kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi

 İstanbul (DHA)

Konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan(TCMB) yapılan açıklama şöyle:

"1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00 olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini fiyatlama ve vade gibi unsurları dikkate alarak kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TcmbKredi KartıAzamiFaizOranönce Vatan1 Temmuz
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