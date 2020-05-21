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Taşıtlar bir yılda 306.9 milyar kilometre yol yaptı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları 2018 yılında toplam 306 milyar 926 milyon kilometre (taşıt-km) yol yaptı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 11:48
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Taşıtlar bir yılda 306.9 milyar kilometre yol yaptı

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, toplam taşıt-km'nin yüzde 55.7'si otomobiller, yüzde 20.6'sı kamyonetler, yüzde 11.8'i kamyonlar, yüzde 4.3'ü minibüsler, yüzde 4.1'i motosikletler ve yüzde 3.5'i otobüsler tarafından yapıldı.

Türkiye'de 2018 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2.9 artarken toplam taşıt-km yüzde 0.9 artış gösterdi. 

Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 3.0, minibüslerde yüzde 1.9, kamyonetlerde yüzde 3.1, kamyonlarda yüzde 0.8 ve motosikletlerde yüzde 3.5 artıp otobüslerde yüzde 1.5 azalırken, taşıt-km'de ise otomobillerde yüzde 8.3 artış, minibüslerde yüzde 2.1 azalış, kamyonetlerde yüzde 6.8 azalış, kamyonlarda yüzde 13.9 azalış, motosikletlerde yüzde 7.4 artış ve otobüslerde yüzde 4.1 azalış gerçekleşti.

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2018 yılında sırasıyla otobüslerin 48 bin 826, kamyonların 42 bin 791, minibüslerin 27 bin 77, kamyonetlerin 16 bin 871, otomobillerin 13 bin 776 ve motosikletlerin 3 bin 960 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından 2018 yılında kat edilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-kilometre'nin yüzde 47.8'si dizel, yüzde 33.4'ü LPG ve yüzde 18.8'i benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

Türkiye'de 2018 yılında kat edilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 31.5'lik oranla taşıt filosunun yüzde 45.3'ünü oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 29.7 ile 0-3 yaş, yüzde 24.6 ile 4-7 yaş ve yüzde 14.2 ile 8-11 yaş gurubu taşıtlar izledi.

Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü otomobiller için yüzde 33.9, 0-3 yaş için yüzde 31.6, 4-7 yaş için yüzde 23.5 ve 8-11 yaş için yüzde 11.0 oldu.

Türkiye'de 2018 yılında 8 milyon 870 bin 625 taşıt muayeneye tabi tutuldu. Taşıtların yüzde 64.8'i muayeneye bir kez girerken. yüzde 34.2'si iki. yüzde 0.8'i üç ve yüzde 0.2'si ise dört ve üzeri sayıda muayeneye tabi tutuldu. 

Muayeneye giren toplam taşıt sayısı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 6.6 arttı. Bu artış otomobillerde yüzde 8.2, kamyonetlerde yüzde 6.5, motosikletlerde yüzde 4.6, minibüslerde yüzde 2.5 olurken, otobüslerde yüzde 1.1 ve kamyonlarda yüzde 0.8 azalış gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara TaşıtlarıTürkiyeTüikKilometre
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