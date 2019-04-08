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Taşınma takvimi boyunca 322 bin yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleşen taşınma takvimi boyunca 322 bin yolcu kullandı.

Taşınma takvimi boyunca 322 bin yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleşen taşınma takvimi boyunca 322 bin yolcu kullandı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:35
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Taşınma takvimi boyunca 322 bin yolcu kullandı

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemi tamamlandı. Taşınma takvimini boyunca Atatürk Havalimanı’ndan uçuşlar sonlandırırken İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar kademeli olarak artırıldı. Bu süreçte İstanbul’da tam kapasite çalışan tek havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı. İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen’de 5-6-7 Nisan’da 332 bin yolcuya hizmet verildi. Toplam bin 973 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. 

TOPLAM 83 İLAVE UÇAK SEFERİ YAPILDI

Taşınma takvimi boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı pisti 24 saat boyunca açık kaldı. Üç gün boyunca ortalama 2 dakikada bir uçak Sabiha Gökçen’e iniş ve kalkış yaptı. Ayrıca taşınma süreci boyunca İstanbul Havalimanı'nında gerçekleştirilemeyen 83 ilave sefer  Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşti.

OTEL VE OTOPARKLAR DOLDU

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşayan yoğunluk otopark ve otele de yansıdı. İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel’de 5-6-7 Nisan tarihlerinde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Sabiha Gökçen otoparkı ise kapasitesinin üstünde hizmet verdi. Otoparka girmek isteyen misafirler ise görevliler tarafından çevre otoparkları yönlendirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen
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