Tarladan 6 TL'ye çıkan kavun, markette 2 katı fiyata satılıyor

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde hasadına başlanan kavunun tarladan çıkış fiyatının 6 TL olduğunu belirten Adana Tarım Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, "Kavun, marketlerde en az 2 katına satılıyor. Önümüzdeki günlerde havaların sıcak olmasıyla birlikte fiyatlar düşecektir. Ürün yeterince olgunluğa ulaştıktan sonra hasat hızlanacak ve piyasa da düşecektir" dedi.



Bu yıl artan girdi maliyetleri nedeniyle önceki seneye göre daha az ekilen kavunun, Karataş ilçesinde, açıkta hasadına başlandı. Tarladan kilosu 6 TL'ye satılan kavunlar, kamyon ya da TIR'lara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi. Adana Tarım Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, serin hava nedeniyle bütün Çukurova'da hasadın aynı anda başlamadığını belirtti. İncefikir, fiyatların ise kademeli olarak düşeceğini dile getirdi. Mart ayında yaşanan don nedeniyle erik, şeftali, kayısı ve nektarin gibi sert çekirdekli meyve ağaçlarının zarar gördüğü belirten İncefikir, bu ürünlerin de yüksek fiyattan satıldığına dikkat çekti.



Serin hava nedeniyle kavunların tam olgunluğa ulaşmadığına da dikkat çeken İncefikir, "Tarlada 6 TL'ye alıcı bulunan kavun, marketlerde en az 2 katına satılıyor. Şu anda dönüme ortalama 5 ton civarı verim alınıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda bu verim de artacaktır. Havalar serin olmasından dolayı henüz kendisini göstermiş değil. Hasat her tarafa yayılmadığı için fiyatlar bu şekilde. Önümüzdeki günlerde havaların sıcak olmasıyla birlikte fiyatlar düşecektir. Ürün yeterince olgunluğa ulaştıktan sonra hasat hızlanacak ve piyasa da düşecektir" diye konuştu.