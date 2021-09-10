Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1450.42
ALTIN
485.89
DOLAR
8.4235
STERLİN
11.6868
EURO
9.9692
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav...
Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek
Elazığ Belediyesi 10 şoför...
Burdur'da kamu konutu satışı
Burdur'da kamu konutu satışı
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarlada 28, tezgahta 120 lira

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığında, iklim değişikliği ve 'yok yılı' nedeniyle rekolte düşüşü yaşandı. Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, tarladan 28-33 lira arasında alınan ben fıstığın işlendikten sonra tüketiciye 120 liradan satıldığını söyledi. Çolak, bölgedeki fıstık fiyatlarının tüccarlar tarafından belirlendiğini, fahiş fiyatların önlenebilmesi için TMO'nun alım yapması gerektiğini belirtti.

10 Eylül 2021 Cuma 10:44
15 Okunma
Tarlada 28, tezgahta 120 lira

Kentte iklim değişikliği ve 'yok yılı' nedeniyle Antep fıstığında rekolte düşüşü yaşandı. 42 milyon fıstık ağacının olduğu kentte, çiftçilerin topladığı boz fıstık tarlada 18-22 liradan, ben fıstık ise 28- 33 liradan alıcı buluyor. Ancak ben fıstık, tesislerde işlendikten sonra tüketiciye 120 liradan satılıyor.

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, bu fiyatlandırmanın fahiş olduğunu ve işlenmiş fıstığın 70-80 lira arasında satılması gerektiğini belirtti. Çolak, "Boz fıstık, ilk hasat döneminde 18-22 lira arasında alıcılara satıldı. Ben fıstık olarak ise şu anda 28-33 lira arasında fiyatla alıcı bulmaktadır. Bu fiyattan satılan fıstık, az bir işlem gördükten sonra tüketicinin masasına 120 liradan ulaştı. Fiyatların bu denli yüksek olmaması lazım. Kuruduktan sonra fıstıkta ister istemez kilogram olarak azalmalar oluyor. Kuruması ve kabuğunun çıkmasıyla yüzde 40 ile 60 arasında ağırlığını kaybeden fıstık ortalama 70-80 lira gibi bir fiyattan satılması gerekirken, bu rakam 120 liraları görüyor" diye konuştu.

'REKOLTE GEÇMİŞTEKİ YOK YILLARINDAN DAHA AŞAĞIDA'

Çolak, bu yılın çiftçiler arasında ürün azlığı nedeniyle yok yılı olarak kabul edildiğini, ancak diğer yok yıllarından farklı olarak kurak iklim nedeniyle rekoltenin daha aşağı seviyelerde olduğunu belirtti. Fıstığın yok yıllarında yüzde 30-40 seviyelerinde hasadının yapıldığını ancak bu yıl hasatların yüzde 25 seviyelerine kadar düştüğü dile getiren Çolak, "Fıstıkta bu yıl yok yılını yaşıyoruz. Havaların bu yıl kurak gitmesinden dolayı iyice yok yılını yaşıyoruz. Normal yıllarda var yılında yüzde 80 hasat elde ediyorsak, yok yılında da yüzde 30-40 seviyelerinde yapardık. Bu sene hem yok yılı olması hem de aşırı kuraklık sebebiyle her yıldan daha düşük seviyede yüzde 25 seviyelerinde rekolte elde edeceğimizi öngörüyoruz" dedi.

'FISTIK İÇİN TABAN FİYAT BELİRLENSİN'

Antep fıstığında da fındık ve çay gibi taban fiyat belirlenmesi gerektiğini belirten Çolak, şunları söyledi:

"Çiftçinin elinde alternatifi olmuş olsa, TMO alım yapıp fiyatlara müdahale yapmış olsa tüccarlar alım fiyatlarını yükseltir. Ancak taban fiyatı olmaması nedeniyle tüccarlar, bir araya gelerek fıstığın kilogram fiyatını belirliyor. Tüccarların bu girişimi sonrası çiftçi, belirlenen fiyata fıstığını satmaya eli mahkum kalıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıFıstıkTarlaTezgah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
‘TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi’ kuruldu
‘TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi’ kuruldu
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün
Türk Telekom’a uluslararası arenada 13 ödül
Türk Telekom’a uluslararası arenada 13 ödül
Yeni ihracat sezonu öncesi yasak kaldırıldı
Yeni ihracat sezonu öncesi yasak kaldırıldı
Bakan Varank: Türkiye yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı
Bakan Varank: Türkiye yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı
TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir
TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir
"Kuru üzüm üreticisi açıklanan fiyatın revize edilmesini bekliyor"
"Kuru üzüm üreticisi açıklanan fiyatın revize edilmesini bekliyor"
Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar seviyelerine ulaştı
Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar seviyelerine ulaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma