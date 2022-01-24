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"Tarımsal desteklemeler revize edilmeli"

24 Ocak 2022 Pazartesi 16:05
"Tarımsal desteklemeler revize edilmeli"

EDİRNE - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Bölge Temsilcisi Hüseyin Darcan, çiftçi için olmazsa olmaz giderlerden gübre, mazot, ilaç ve elektrikte son 1 yılda döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yaşanan artışlara dikkat çekerek, hükümetin tarımsal üretimin desteklenmesi için radikal kararlar alması gerektiğini söyledi.

Edirne merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren Ziraat Odaları başkanları bir araya gelerek, tarımsal üretimde artan girdi maliyetleri hakkında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası ziraat odaları adına Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Bölge Temsilcisi, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, basın açıklaması yaptı. Darcan açıklamasında, tarımsal üretimin hammadde ihtiyacı karşılanması, nüfusun beslenmesi ve istihdama katkıda bulunması açısından vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirtti. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların tarımda girdi maliyetlerinin çok ciddi şekilde artmasına sebep olduğunu dile getiren Darcan, "Bu maliyetler ile geçen yıl dekar başına 867 lira olan maliyeti buğdayın bu yıl maliyeti 1880 liraya çıkmıştır. Yaptığımız hesaplar ile buğdaydaki genel maliyet artışımızın yüzde 220 olduğu görülmüştür. Geldiğimiz bu noktada artan maliyetler karşında buğday ekiminden vazgeçen çiftçi sayımız çok fazladır. Yine artan maliyetler karşından gübresiz ekim yapan ve üst gübre kullanamayacak çok çiftçimiz vardır. Artan bu girdi maliyetlerine karşın çiftçimiz finans sıkıntısı çekmektedir, elinde bu girdileri alabilecek nakit kalmadığı gibi tarımsal üretici kartlarının limitleri de artık yetersiz kalmaktadır" dedi.

'ELEKTRİKTEN ALINAN KDV YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLMELİ'

Artan elektrik fiyatlarına da dikkat çeken Darcan, "Çiftçimizin artan elektrik fiyatları ile sulama yapacak ve ortaya çıkacak faturaları ürün hasat etmeden ödeyebilecek gücü yoktur. Tarımsal amaçlı elektrik fiyatları revize edilmeli, elektrikten alınan yüzde 8 KDV, yüzde 1’e düşürülmeli ve fatura ödemelerinin hasat sonunda yapılması için gerekli düzenlemenin yapılması oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda iklim değişikliğiyle yaşanan kuraklık faktörüne de değinen Darcan, "Son yıllarda iklim değişikliğinin de etkisiyle yaşanan kuraklık, tohumun ne denli önemli olduğunu bir kez daha otaya çıkarmıştır. Çiftçimizi kaliteli tohum kullanmaya teşvik etmek gerekirken, yapılan zamlarla çiftçimiz kaliteli tohumluk kullanamaz hale geldi. Ayçiçeği tohumluk fiyatları yüzde 80 ile yüzde 150 arasında artmıştır ve bu fiyat artışı üretime büyük darbe vuracaktır" ifadelerini kullandı.

'PRİM DESTEKLEMELERİ REVİZE EDİLMELİ'

Çiftçiye yapılan prim desteklemelerinin revize edilmesi gerektiğini söyleyen Darcan, "Bu maliyet artışları ile tarımsal üretimin kesintisiz devamı ve önümüzdeki süreçte gıdaya erişim problemi yaşamamak için hükümetimizden gübre, mazot ve prim desteklerinin artan maliyetlerinin göz önüne alınarak tekrar ciddi şekilde revize edilmesini ve tarımsal üretimin desteklenmesi için ciddi radikal değişimlerin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcisi DarcanTarımsal Destek
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