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TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL'DEN "24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI" MESAJI

26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:13
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TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL'DEN "24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI" MESAJI

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu  (TARIMKON ) Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TARIMKON Genel Başkanı Hakan YÜKSEL,  mesajında, özgür ve tarafsız basın yayın organlarının, demokrasinin çok seslilik ilkesi ve özgürlük anlayışının yaşama geçirilmesinde üstlendiği görevin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Demokratik ve çoğulcu yapısının korunmasının basın özgürlüğünün temel koşulu olduğunu vurgulayan TARIMKON Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gazi Mustafa Kemal’ İn 'Türkiye basını, milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır.' Sözünün hakkını vererek Cumhuriyetimizin etrafında çelikten bir kale oluşturmaya devam ediyor.

Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde,  doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Basın; toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır. 

Hızla ilerleyen teknolojiye uyum sağlayarak gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basın;  haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, kültürel değerleri aktarma, denetleme, kamuoyu oluşturma gibi birçok işleve sahiptir. Basında sansür, basını bu temel işlevlerinden uzaklaştırır ve objektifliğini gölgeler. Bu çerçevede basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihinin gazetecilik açısından bir milat, bir dönüm noktası olduğu inancındayım.

Yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız; Ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı dik duruş sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin  bir tutum almışlardır. Halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır. Basınımızın bu basiretli tutumu takdire şayandır. 

Bu duygu ve düşüncelerle her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz ilimizde ve ülkemizde görev yapan değerli basın mensuplarımız ve basın kuruluşlarımızın 113 yıllık hür ve bağımsız meslek faaliyetlerini gönülden kutlar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum.

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TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSELDEN 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJI
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