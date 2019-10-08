Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101396
ALTIN
282.042
DOLAR
5.8307
STERLİN
7.1311
EURO
6.4051
‘Dali’nin Kadınları’ tekrar sahnede
‘Dali’nin Kadınları’ tekrar sahnede
Kaşıkçı Elması'nın büyüleyen görüntüsü
Kaşıkçı Elması'nın büyüleyen görüntüsü
Albert Riera: Fatih Terim'e inancım sonsuz
Albert Riera: Fatih Terim'e inancım...
‘Ayva göbek’ten kurtulmanın püf noktaları
‘Ayva göbek’ten kurtulmanın püf noktaları
Abdullah Avcı'nın yeni 10 numarası Diaby
Abdullah Avcı'nın yeni 10 numarası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarım şurası sonuç bildirgesi, 21 Kasım'da açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen '3'üncü Tarım ve Orman Şûrası'nın sonuç bildirgesi, 21 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek programda kamuoyuna duyurulacak.

Tarım şurası sonuç bildirgesi, 21 Kasım'da açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen '3'üncü Tarım ve Orman Şûrası'nın sonuç bildirgesi, 21 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek programda kamuoyuna duyurulacak.

08 Ekim 2019 Salı 12:14
10 Okunma
Tarım şurası sonuç bildirgesi, 21 Kasım'da açıklanacak

ANKARA - Türkiye'nin tarım ve ormancılığının 25 yıllık vizyonunu çizmek üzere yola çıkan Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen Temmuz ayında başlattığı '3'üncü Tarım ve Orman Şûrası' çalışmalarında sona gelindi. Şura kapsamında üretici, öğretim üyesi, özel sektör temsilcisi, meslek odası temsilcisi, dernek temsilcisi, uluslararası kuruluş temsilcisi gibi üyelerden oluşan bin 611 kişilik çalışma platformu oluşturuldu. Platformda 21 ayrı çalışma grubu oluşturularak, 'Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı', 'Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı', 'Tarımsal Destekleme Politikaları', 'Tarımsal Yapı ve Dönüşüm', 'Kırsal Kalkınma ve Tarımda İstihdam', 'Gıda Güvencesi', 'Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi', 'Balıkçılık ve Su Ürünleri', 'Mera Yönetimi', 'Tarım ve Orman Hukuku', 'Sürdürülebilir Orman Yönetimi', 'Tarımda Teknolojik Dönüşümler' ve 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar' gibi alanlarda kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi. Çalışma gruplarının mesaisi 27 Eylül'de sona erdi. Belirlenen stratejiler Kasım ayında başlayacak şura sürecinde bildirge halini alacak. Tarım ve Ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek sonuç bildirgesi, 21 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törende kamuoyuyla paylaşılacak.


DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıTarım şurası Sonuç Bildirgesi21 Kasım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fed/George: Düşük enflasyonla ilgili endişeler yersiz
Fed/George: Düşük enflasyonla ilgili endişeler yersiz
THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi
THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi
EMLAK SEKTÖR'ÜNDE YENİ UYGULAMA 
EMLAK SEKTÖR'ÜNDE YENİ UYGULAMA 
Fındıkta 'Drakula' böceği tehlikesi
Fındıkta 'Drakula' böceği tehlikesi
Dövizde son durum
Dövizde son durum
Mardin’de tersine göç
Mardin’de tersine göç
Alaçatı'daki damla sakızı hasadı!
Alaçatı'daki damla sakızı hasadı!
Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat
Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat
Avrasya Bölgesinin en büyük Blockchain Zirvesi Türkiye’de gerçekleşiyor
Avrasya Bölgesinin en büyük Blockchain Zirvesi Türkiye’de gerçekleşiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans