Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,522.04
ALTIN
556.98
DOLAR
9.61
STERLİN
13.22
EURO
11.15
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
100 sözleşmeli personel alacak
100 sözleşmeli personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarım sektörü 14. Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı’nda buluşuyor

28 Ekim 2021 Perşembe 13:24
7 Okunma
Tarım sektörü 14. Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı’nda buluşuyor

İSTANBUL - Tüyap, tarım sektörünü 2 yıl aradan sonra Çukurova coğrafyasında gerçekleşecek 14. Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı’nda buluşturacak. Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda; seracılık, tohumculuk, fidancılık, bahçecilik, çiçekçilik gibi tarımın farklı alanlarının yanı sıra, tavukçuluk ve süt endüstrisi başta olmak üzere hayvancılığın alanına giren en yeni teknolojiler fuarda sergilenecek.


 

Tüyap, 2-6 Kasım tarihleri arasında Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği 14. Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı’nda 100’ün üzerinde firma ve firma temsilciliği bir araya getirecek. Fuar, sergileyeceği en yeni teknolojiye sahip ürünleriyle Türkiye’nin zengin tarım topraklarına sahip Çukurova’nın tarımsal gücünün yanı sıra giderek yaygınlaşan seracılık faaliyetlerini de destekleyecek. Tarım teknolojilerinde tohumculuk, seracılık, bahçecilik gibi özel alanların yanı sıra en yeni hayvancılık teknolojilerini de ziyaretçilerine tanıtacak. Çukurova Bölgesi’nde seracılık faaliyetleriyle öne çıkan firmaların yoğun ilgisinin beklendiği fuar; Irak, Suriye, Lübnan gibi Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri ve İran’dan 250’nin üzerinde yabancı iş insanını tek çatı altında buluşturacak.


 

“SEKTÖRÜN GELİŞİM ALANLARINI DESTEKLEYECEĞİZ”


 

Çukurova’nın yoğun tarım ve seracılık faaliyetleriyle tarımın yeni gelişim alanlarına yön verdiğini kaydeden Tüyap Adana Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Tüyap olarak yurt çapında gerçekleştirdiğimiz tarım ve hayvancılık fuarlarıyla bu sektörlerin gelişimini ve teknolojik dönüşümünü destekliyoruz. Bu sene 14’üncüsünü düzenleyeceğimiz Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı ile Çukurova bölgesinin 2 yıl aradan sonraki en büyük buluşmasına ev sahipliği yapacağız. Irak, Suriye, Lübnan gibi Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri ve İran’dan 250‘nin üzerinde yabancı iş insanını beklediğimiz fuarımızda, 100’ün üzerinde firma ve firma temsilcilerini buluşturacağız. Bölgede giderek artan seracılık faaliyetleri nedeniyle bu alanda faaliyet gösteren firmaların yoğun bir katılımını bekliyoruz. Tarımsal üretime olan ihtiyacın artmasıyla birlikte tarımda da en yeni teknolojilere daha çok ihtiyaç duyuluyor. Fuarımızda en yeni teknolojileri katılımcılar ve ziyaretçilerle buluşturarak sektörün gelişim alanlarını destekleyeceğiz” dedi.


 

EN YENİ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK


 

Tarımsal üretim ve hayvancılığın gelişimine yön veren en yeni teknolojilerin kullanılacağı fuarda, yurt içi ve yurt dışından katılımcılara ve ziyaretçilere verimli iş bağlantıları sunulacak. Fuarda traktörlerden, tarımsal mekanizasyon ve teknolojilerine, sera teknolojilerinden, su ve sulama sistemlerine, hayvansal üretim makinelerine kadar tarım ve hayvancılıkta en yeni teknolojiler ziyaretçilerle buluşturulacak.


 

2 Kasım tarihinde Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayacak olan 14. Adana Uluslararası Tarım Fuarı 2021, 6 Kasım Cumartesi akşamı, saat 17.00’ye kadar ziyaret edilebilecek.

DHA

Son Güncelleme: 28.10.2021 14:10
Anahtar Kelimeler:
14. Adana Tarım Ve SeraBahçe FuarıTarım Sektörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18,4'e yükselttik"
"Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18,4'e yükselttik"
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
Hamilinden.com ve Uyumsoft güçlerini birleştirdi
Hamilinden.com ve Uyumsoft güçlerini birleştirdi
Çaykur, üreticiden 860 bin 400 ton yaş çay aldı
Çaykur, üreticiden 860 bin 400 ton yaş çay aldı
Zincir marketler 'fahiş fiyat' soruşturmasında savunma yaptı
Zincir marketler 'fahiş fiyat' soruşturmasında savunma yaptı
İstanbul Havalimanı’na ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ödülü
İstanbul Havalimanı’na ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ödülü
Uluslararası fintech şirketi Türkiye pazarında vites büyütecek
Uluslararası fintech şirketi Türkiye pazarında vites büyütecek
Narenciye bahçeleri, ejder meyvesi serasına dönüşüyor
Narenciye bahçeleri, ejder meyvesi serasına dönüşüyor
Çanakkale’de AVM çatısına GES kurulacak
Çanakkale’de AVM çatısına GES kurulacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma