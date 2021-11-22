Sürdürülebilir Gelecek için Döngüsel Ekonomi bu konferansta ele alınacak

İSTANBUL - Yeditepe Üniversitesi, bu yıl beşincisini düzenlediği “Uluslararası İşletme Stratejileri Konferansı”nda, sürdürülebilir bir gelecek için “Döngüsel Ekonomi” konusunu ele alacak. Üniversite, 26-27 Kasım’da gerçekleştirilecek konferansta sürdürülebilir kalkınmanın öncüsü, dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs’ı ağırlayacak.





Çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağımız sorusu, çok uzun yıllardır uzmanların zihinlerini meşgul ederken kimilerinin “küresel yok oluş” olarak ifade ettiği sürecin önüne geçmek ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmaları yapılıyor. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanın birincil ilkesinin döngüsel ekonomi olduğunu belirten uzmanlar, döngüsel ekonomiyi atıkların ortadan kaldırılmasına ve kaynakların sürekli kullanımına odaklanan ekonomik bir sistem olarak tanımlıyor. Döngüsel ekonominin temel ilkelerini ise “atık ve kirliliği önlemek”, “ürünleri ve malzemeleri kullanımda tutmak” ve “doğal sistemleri yeniden oluşturmak” olarak sıralıyor.





TÜRKİYE’NİN TAAHÜTLERİ





Yeditepe Üniversitesi Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM), bu ilkelerden hareketle, bu yıl 5’incisini organize ettiği “Uluslararası İşletme Stratejileri Konferansı”nın konusunu “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Multidisipliner Bir Yaklaşım Olarak Döngüsel Ekonomi” olarak belirledi. Sürdürülebilirlik çalışmalarının öncülerini ve bu konuda önemli araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getiren konferansta, onur konuğu Kolombiya Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, “Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planına İlişkin Taahhütleri” ve Augsburg Üniversitesi Yönetim, İnovasyon ve Sürdürülebilir İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Marcus Wagner, “Sürdürülebilir Gelecek ve Döngüsel Ekonomi: Teknolojik İnovasyon Perspektifi” başlıklı konuşma yapacak.





TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINACAK





Konferansta temiz teknolojiler, ekolojik denge için çözümler, yeşil binalar, yenilikçi yaklaşımlar, yeşil tasarımlar, doğal sistemlerin farklı alanlarında kirlilik





ve atıkları azaltmak için çözümler gibi teknolojik ve yönetsel konuların yanı sıra endüstriyel ekoloji üzerine çalışmalar, eko-endüstriyel parklar, yeşil lojistiği, peyzaj ıslahı, yeşil tedarik zinciri yönetimi politikaları, ekolojik denge ile ilgili genel politikalar, döngüsel ekonomi için çevre politikaları, yeşil üretim, yeşil tüketim, endüstriyel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir şehirler ve kentsel tasarım, yeşil altyapı, döngüsel ekonomi altyapısı, döngüsel ekonomi için kamu altyapısı gibi konular ele alınacak.





SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ KONUŞMA YAPACAK





Bilim komitesinde Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci ile aynı üniversiteden Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Natalya Ketenci, İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özlem Kunday, Uluslararası İşletme Yönetimi Almanca Bölümü Prof. Dr. Şule Aydeniz; Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda UN-SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut ile aynı üniversitenin Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız ve New York Üniversitesi İnşaat ve Şehir Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Kaan Özbay gibi çok sayıda değerli ismin yer aldığı konferansta, Schneider Electric Türkiye, Pakistan ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer ve Eyoder Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Karamık gibi sektörün önde gelen isimleri de konuşma yapacak. Konferans zoom üzerinden https://us02web.zoom.us/j/88663272269 linkinden takip edilebilecek.