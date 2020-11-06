Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1190
ALTIN
536.235
DOLAR
8.5550
STERLİN
11.2277
EURO
10.1404
'Çin'den gelecek Covid aşısında öncelikli hedef genç yaş grubu'
'Çin'den gelecek Covid aşısında öncelikli...
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni oluşturmayı anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni...
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için...
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna...
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Süper Loto'dan 1 kişiye 36 milyon 555 bin lira ikramiye

Sisal Şans tarafından Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 36 milyon 555 bin 353 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 10, 23, 39, 40, 54, 56 sayılarına isabet etti.

06 Kasım 2020 Cuma 14:36
12 Okunma
Süper Loto'dan 1 kişiye 36 milyon 555 bin lira ikramiye

İSTANBUL - Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, "İzmir, Konak’a isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz! Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin" denildi. 

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21:30’da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor.

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. 

Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper Loto çekilişiŞisal Şans
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz
Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz
Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu
Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu
Hüseyin Kıran `dan Öğrencilere Yardım 
Hüseyin Kıran `dan Öğrencilere Yardım 
Sabiha Gökçen Havalimanı Ekim ayında yolcu sayısını arttırdı
Sabiha Gökçen Havalimanı Ekim ayında yolcu sayısını arttırdı
Bakan Pekcan: Garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda verilebilecek
Bakan Pekcan: Garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda verilebilecek
Bakan Albayrak'tan "Fatih" mesajı
Bakan Albayrak'tan "Fatih" mesajı
Bakan Selçuk: İzmir'de SED ödemelerini öne çektik
Bakan Selçuk: İzmir'de SED ödemelerini öne çektik
ONLINE ALIŞVERİŞTE YEPYENİ BİR DÖNEM: WHATSAPP’TAN SİPARİŞ
ONLINE ALIŞVERİŞTE YEPYENİ BİR DÖNEM: WHATSAPP’TAN SİPARİŞ
İstanbul Havalimanı üçüncü oldu
İstanbul Havalimanı üçüncü oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma