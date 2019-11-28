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Sultaniye üzümünde bu yılın son hasat dönemi başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bağlarda, bu yıl temmuz ayında başlayan Sultaniye cinsi üzüm hasadında, dalda kalan son mahsul de toplanmaya başladı. Bu yıl sofralık Sultaniye üzümde 150 bin ton rekolte elde edildiği, başta Rusya olmak üzere ürünün Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracının yapıldığı, verimli bir sezon geçirildiği için üreticinin memnun olduğu ifade edildi.

Sultaniye üzümünde bu yılın son hasat dönemi başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bağlarda, bu yıl temmuz ayında başlayan Sultaniye cinsi üzüm hasadında, dalda kalan son mahsul de toplanmaya başladı. Bu yıl sofralık Sultaniye üzümde 150 bin ton rekolte elde edildiği, başta Rusya olmak üzere ürünün Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracının yapıldığı, verimli bir sezon geçirildiği için üreticinin memnun olduğu ifade edildi.

28 Kasım 2019 Perşembe 15:06
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Sultaniye üzümünde bu yılın son hasat dönemi başladı

MANİSA - Türkiye'nin üzüm ambarı Alaşehir'in dünyaca ünlü Sultaniye cinsi üzümü için bu yıl temmuz ayında başlayan hasatta sona gelindi. Bölgede 'sarı altını' olarak nitelendirilen çekirdeksiz Sultaniye cinsi üzüm için dalda kalan son mahsulde toplanmaya başlandı. Kış ayı nedeniyle bir süre önce örtü altına alınan ürünün toplanması için sabah erken saatlerde bağlara giden tarım işçileri üzümleri titizlikle toplanarak kasalara yerleştirdi. Daha sonra bu üzümler, paketlenip ihracat yapılmak üzere firmalara gönderildi. Bağda çalışan 15 yıllık tarım işçisi, evli ve 3 çocuk annesi Nurten Kocatürk (42), "İşimizden, bağcılarımızdan memnunuz. Normalde üzümleri sıcak havada toplarız. Örtü altında alınan bu ürünler ise, bu zamana kalıyor. Üşümemek için uzun kollu giysiler giyiyoruz. 60 lira yevmiye karşılığında çalışıyoruz. Helal kazancımızın karşılığını alıyoruz" dedi. Bir diğer tarım işçisi, evli ve iki çocuk annesi Döne Yıldız (39) ise, "Örtü altındaki üzümleri kesiyoruz. Kestiğimiz bu üzümler yurtdışına gidiyor, mutlu oluyoruz" dedi. Bağlardan gelen üzümleri özenle seçerek yurt dışına gidecek kasalara yerleştiren fabrika işçilerinden Rahime İyili, "Üzümler bize tarladan geliyor. Onları kasalara koyuyoruz. Buradan buzhaneye gidiyor. Oradan da yurt dışına gidiyor. Bu işten ekmek yiyoruz. Mutluyuz" dedi. Bir diğer fabrika işçisi Sakine Yeşil de, "Topraklarımızda yetişen bu üzümlerimiz bizim önümüze geliyor. Burada bazı işlemlerden geçiriyoruz. Bu işten gayet memnunuz. Burada istihdam ediliyoruz. Bu üzümlerimiz yurt dışına gittiği için gururluyuz" dedi.

SEZON VERİMLİ GEÇTİ

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl sofralık Sultaniye üzümde 150 bin ton rekolte elde ettik. Ürünün büyük bir bölümü başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edildi. Küçük bir kısım ise iç piyasaya dağıtıldı. Üründe kalite ve rekolte iyiydi. Verimli bir sezon geçirmiş olduk. Üreticiden kalitesine göre kilogramı 2 ila 3 lira arasında satın alındı. Temmuz'da başlayan bu hasat dönemi, aralık ayının 10'una kadar tamamlanır."

Alaşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından olan ihracatçı firma sahibi Ali Uçak ise, "Biz bu üzümlerimizi başta Rusya olmak üzere 32 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye'mize döviz kazandırıyoruz. Bu yıl firma olarak sadece sofralık üzümde 60 bin ton ihraç gerçekleştirdik. Başarımızı çalışanlarımızla elbirliğiyle yaptık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaSultaniyeÜzümSon Hasat
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