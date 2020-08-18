Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım'
Son Dakika
'Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım'
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 3 terörist etkisiz hale...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Son Dakika
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Arnavutköy'de kaza; trafik yoğunluğu oluştu
Son Dakika
Arnavutköy'de kaza; trafik yoğunluğu oluştu
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 996'ya yükseldi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında can kaybı 5...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüm proje ve desteklerimiz sayesinde kadın esnafımızın sayısı 325 bin 794'e ulaştı. Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı. Bizim hedefimiz bunu daha da yukarıya çekmek" dedi.

18 Ağustos 2020 Salı 16:31
0 Okunma
'Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı'

Bakan Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle 'Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, Aksaraylı kadın girişimcilere seslenen Bakan Pekcan, kentte bulunan proje otobüsünün 4 gün boyunca kadın girişimcilere hizmet vereceğini söyledi.

Pekcan, 2020 yılında Export Akademi projeleri kapsamında, kadın girişimciler ile fiziki olarak bir araya geldiklerini hatırlatarak, hedeflerinin her ay 4 ilde en az 400 kadın girişimci ile bir araya gelmek olduğunu söyledi. Covid-19 nedeniyle bu programları dijital ortama almak zorunda kaldıklarını kaydeden Pekcan, "Dijital ortama alınca da bütün KOBİ'lerimize açtık. Pandemi sürecinde 2 bin girişimcimiz bu eğitimlerden yararlandı. Bu süreçte, mayıs ayından bugüne kadar Hakkari, Kayseri, Sivas, Çanakkale, Amasya, Aydın, Kastamonu, Uşak ve Denizli illerindeki toplantılarımızı da online olarak gerçekleştirdik. Tüm bu proje ve desteklerimiz sayesinde, kadın girişimci, kadın esnafımızın sayısı 325 bin 794'e ulaştı. Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı. Bizim hedefimiz bunu daha da yukarıya çekmek. Pandemi ile uluslararası ticaret yollarındaki daralmalara rağmen daha fazla kadınımızın ekonomik hayata ve uluslararası pazarlara entegre olmasını sağlamak" diye konuştu.

'SANAL TİCARET VE FUAR DESTEKLERİ VERİYORUZ'

Pekcan, kooperatifçilik faaliyetlerinin, ülke ekonomisi için can damarı konumunda olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Kooperatiflerimizin tüm dünyaya mal ve hizmet pazarlayabilmeleri ve ihracat yapar konuma gelmelerini arzu ediyoruz. Bu yönde de e-ticaret sitelerine bakanlık olarak desteklerimiz var. En fazla üç e-ticaret sitesine üye olduğunuz zaman yüzde 80'ine kadar üyelik desteği veriyoruz. Bunu üç yıl süre ile destekliyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren de yüzde 60'ını destekleyeceğiz. Yine sanal ticaret ve sanal fuar destekleri veriyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlar ile yüzde 50'ye kadar organizasyon destekleri sağlıyoruz. Bizim ihracat alanında çok başarılı kooperatif örneklerimiz mevcut ama bu sayıyı artırmamız lazım. Bu yönde desteklerimiz devam edecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanıRuhsar PekcanKadınEsnafTicaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak: Konut satışları Temmuz'da tarihi rekor kırdı
Bakan Albayrak: Konut satışları Temmuz'da tarihi rekor kırdı
Türkiye'nin devi hız kesmiyor
Türkiye'nin devi hız kesmiyor
Noterlerde güvenli ödeme dönemi başladı
Noterlerde güvenli ödeme dönemi başladı
2019 yılında 171,1 milyar dolarlık mal ihracatı yapıldı
2019 yılında 171,1 milyar dolarlık mal ihracatı yapıldı
Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk
Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk
Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı
Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı
Bakan Pekcan: Libya'da yarım kalan projeler gerçekleştirilecek
Bakan Pekcan: Libya'da yarım kalan projeler gerçekleştirilecek
BORTAM'ın seri üretimi başladı
BORTAM'ın seri üretimi başladı
Altın fiyatlarındaki artış, yatırımcıları kiloluk külçe altına yöneltti
Altın fiyatlarındaki artış, yatırımcıları kiloluk külçe altına yöneltti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı