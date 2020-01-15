Sömestr tatili nedeniyle termal tesislerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı

YALOVA - Milyonlarca öğrenci 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak tatile çıkacak. 20 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatili 31 Ocak’ta sona erecek. Okulların tatile girecek olmasını fırsat bilen aileler de cuma gününden itibaren yurt içi ve yurt dışına karne hediyesi olarak çocuklarını tatile götürecek. Turizm şirketleri, yarıyıl tatiline çıkacak ailelere farklı seçenekler sunarken, bazı aileler de özellikle zengin mineralli termal sularıyla ünlü Yalova’daki termal otellere akın edecek. İşletmelerin verdiği bilgiye göre yarıyıl tatilinde çocuklarını sevindirmek isteyen ailelerin özellikle termal otellere ilgisi arttı. İki haftalık tatil için erken rezervasyon fırsatından yararlananlar termal tesisleri şimdiden yarı yarıya doldurdu. Termal tesisler de tatilin yanı sıra tedavi imkanı da bulacak sömestr tatilcilerin yoğun ilgisine yurt dışından gelenlerin de eklenmesi doluluk rakamlarına yansıdı.



“DOLULUK ORANLARI YÜZDE 90’I BULACAK”



Yeni yılın başlangıç dönemlerinde, kış şartlarından da kaynaklı olarak yerli ve yabancı turistlerin termal tesisleri tercih ettiğine vurgu yapan Terma City Otel İşletme Müdürü Mustafa Hügül, aynı zamanda öğrencilerin dönem arası tatili nedeniyle ailelerden yoğun talep olduğunu söyledi. Kış turizminde tüketicinin oldukça bilinçli hareket ettiğini dile getiren Hügül, "Tatilciler termal fırsatları kaçırmak istemiyor. Hem dinlenmek hem de sağlık açısından vazgeçilmez olan termal oteller gerekli ilgili görüyor. Otelimizde de 15 tatil için şu anda yüzde 75-80 seviyesinde rezervasyonlar mevcut. Bu haftaki rezervasyonlarla ara tatili yüzde 85-90 dolulukla geçireceğiz. 15 tatil sebebi ile rezervasyonların yüzde 50 artış gösterdiğini görebiliyoruz" dedi.



“YURT DIŞINDAN DA YOĞUN TALEP ALIYORUZ”



Termal otellerdeki bilinenin aksine; spa&kür merkezi, sinema salonları, eğlence kulüpleri, spor salonları, çocuk eğlence merkezleri ve tüm sosyal donatılar ile öğrenci ve ailelerini ağırlamayı hedef olarak belirlediklerini kaydeden Hügül, "Biz buna 'Yeni Nesil Termal' diyoruz. Yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkat çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj. Tesisimizde sadece yurt içi değil, yurt dışından da yoğun talep alıyoruz. Turist kapasitesi yüksek olan tesisimizde gelen talepler ve ilgiden mutluyuz" diye konuştu.



BİR YILDA AĞIRLADIĞI YABANCI SAYISI 600 BİNİ DE GEÇTİ



Türkiye’de termal tesislerden ve kaplıcalardan faydalanan ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor. 2018 yılında bu tesislerden faydalananların sayısı 600 bini geçti. Sıcaklıkları 20 derece ile 110 derece arasında değişen 1500 doğal termal su kaynağı bulunan Türkiye jeotermal kaynakları açısından Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sırada yer alıyor.