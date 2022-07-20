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Solo Yatırım Holding'ten Tekstil Sektörüne Büyük Yatırım

Çeşitli iş kollarındaki yatırımlarıyla 3 kıta ve 4 ülkede faaliyet gösteren Solo Yatırım Holding (SYO) enerji, gayrimenkul ve turizm alanlarının yanında 2022 son çeyreğinde tekstil sektörüne 10 Milyon Dolar yatırım yapacağını açıkladı.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:52
Solo Yatırım Holding'ten Tekstil Sektörüne Büyük Yatırım

HABER: DİNÇER KARACALAR

Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, İstanbul, Londra, New York ve Dubai'de enerji ve gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren  Solo Yatırım'ın 2022 sonunda tekstil sektörüne de büyük yatırımlarla taze kan sağlayacaklarını açıkladı.

Pandeminin Etkileri Bitmedi Fakat En Kötü Günler Geride Kaldı

2022 /21 yılında tüm iş kollarının pandemi sürecinin neden olduğu olumsuz koşullardan farklı derecelerde etkilenmelerine rağmen 2022 ilk yarısında hızlı bir toparlanma kaydettiğini dile getiren Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz '' Pandeminin etkileri tamamen bitti diyemeyiz fakat çok kötü günleri geride bıraktık. 2023 yılında tüm iş kollarının normale dönmesini bekliyoruz. Solo Yatırım Holding olarak 2021 son çeyreğinde grup şirketlerimizin üstün bir performans sergilediğini gördük, ülke ekonomisine 3 kıta ve 4 ülkeden sürekli taze kan sağladık.  Grubumuzun en büyük ticari limanlarından olan gayrimenkul ve enerji sektöründeki yaptığımız uluslararası atılımlarla ülke ekonomisine ve sektöre kazanımlarımızın her geçen gün daha büyümesi ülkem adına son derece gurur verici'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Solo Yatırım HoldingHakan Cengiz
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