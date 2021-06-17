Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417
ALTIN
497.333
DOLAR
8.6828
STERLİN
12.1182
EURO
10.3634
Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek
Bilecik Belediyesine ait 84...
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik...
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk...
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı...
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor
72 adet işyeri 10...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sivil havacılık fuarı 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilecek

17 Haziran 2021 Perşembe 14:20
5 Okunma
Sivil havacılık fuarı 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilecek

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı’nda 1996 yılından itibaren düzenlenen, sivil havacılık sektörüne yönelik gerçekleştirilen organizasyonlardan olan ISTANBUL AIRSHOW’un, 6-8 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Yirmi beş yıldır Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin destekleri ve Türk Hava Yolları, Turkish Technic ve TAV Havalimanları Holding sponsorluğunda Mint Fuarcılık tarafından düzenlenen ISTANBUL AIRSHOW’un, aynı zamanda Türkiye’nin ‘Uluslararası İhtisas Fuarı’ nitelik ve tesciline sahip tek sivil havacılık fuarı olduğu da kaydedildi.


 

SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜ KATILIYOR
 

ISTANBUL AIRSHOW’da, yolcu uçaklarından iş jetlerine, helikopterlerden hava ambulanslarına, sportif uçaklar ve ultralight’lara kadar tüm hava araçları, uçak motorları, seyrüsefer ve uçuş kontrol sistemleri gibi teknolojiler yer alacak. Öte yandan simülatörler, kargo, yolcu ve bagaj sistem ve ekipmanları, apron ve terminal sistemleri, havalimanı güvenlik ve entegrasyon sistemleri, havalimanı tasarım ve inşaatı, havalimanı ve terminal işletmecileri, hava yolları, charter ve hava taksi işletmeleri, havacılık kulüp ve meslek kuruluşları da yer alacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kovid-19 sürecinde yaşanan kısmi iyileşmelere karşın etkin düzeyde bir organizasyon düzenlenmesine henüz imkan bulunmadığından, 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan ISTANBUL AIRSHOW tüm uluslararası havacılık fuarları gibi ertelendi. Birçok ülkenin uluslararası seyahatlerde uyguladığı sürekli değişen serbest seyahat şartları ile karantina zorunlulukları ve fuar ziyaretlerine getirilen zorunlu kısıtlamaların halen devam etmesi bu kararın alınmasını kaçınılmaz hale getirdi” ifadelerine de yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivil Havacılık Fuarıİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCMB: Aşılamada hızlanma küresel toparlanmayı destekliyor
TCMB: Aşılamada hızlanma küresel toparlanmayı destekliyor
İklim değişikliği zeytin üretimini düşürdü, hasat gecikti
İklim değişikliği zeytin üretimini düşürdü, hasat gecikti
ÇEVİKEL: TÜGİAD, MARKA İSİMLER İLE YENİ UFUKLAR AÇIYORUZ
ÇEVİKEL: TÜGİAD, MARKA İSİMLER İLE YENİ UFUKLAR AÇIYORUZ
"İhracatta rekor geldi, çelikte üretici kota esnekliği talep ediyor"
"İhracatta rekor geldi, çelikte üretici kota esnekliği talep ediyor"
ULUSKON YILIN İHRACATCISI ÖDÜLÜNÜ VERDİ
ULUSKON YILIN İHRACATCISI ÖDÜLÜNÜ VERDİ
Uyumsoft’ta üst düzey atama
Uyumsoft’ta üst düzey atama
Konya Ovası’ndaki kuraklık, samanı da vurdu
Konya Ovası’ndaki kuraklık, samanı da vurdu
Eskişehir Endüstri Fuarı’nın hem fiziki hem online ayağı ilgi gördü
Eskişehir Endüstri Fuarı’nın hem fiziki hem online ayağı ilgi gördü
TİM Başkanı Gülle: Dünya ile yarışan marka sayımız artacak
TİM Başkanı Gülle: Dünya ile yarışan marka sayımız artacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma