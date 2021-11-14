Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,638.50
ALTIN
600.84
DOLAR
10.01
STERLİN
13.45
EURO
11.47
Tekirdağ’da 105 m² daire satılacak
Tekirdağ’da 105 m² daire...
Sivas’ta 99 m² 3+1 daire satılacak
Sivas’ta 99 m² 3+1...
Gaziantep’te tek katlı kargir yapı satılacak
Gaziantep’te tek katlı kargir...
Edirne'de kamu konutları satılacak
Edirne'de kamu konutları satılacak
Düzce'de sanayi arsaları satılacak
Düzce'de sanayi arsaları satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sivas’ta 99 m² 3+1 daire satılacak

Habere ulaşmak için tıklayınız...

14 Kasım 2021 Pazar 08:37
4 Okunma
Sivas’ta 99 m² 3+1 daire satılacak

Sivas İl, Merkez İlçe, 2130 Ada, 1 Parsel, SULARBAŞI Mahalle/Köy, Zemin kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı mesken cinsindeki taşınmaz, T.C. Sivas İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 250.000 TL. kıymetindeki daire, 11 Ocak 2022 günü saat 10.00-10.05 arasında Gültepe Mahallesi, Sivas Adliyesi Sivas İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu - Sivas Merkez adresinde satışa sunulacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Sivas31 DaireSatılık Daire
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şekerde arz problemi bulunmamaktadır
Şekerde arz problemi bulunmamaktadır
Turizmde rezervasyonlar arttı
Turizmde rezervasyonlar arttı
Allianz Türkiye’ye pazarlama iletişimi alanında 6 ödül
Allianz Türkiye’ye pazarlama iletişimi alanında 6 ödül
Edirne'de kamu konutları satılacak
Edirne'de kamu konutları satılacak
Düzce'de sanayi arsaları satılacak
Düzce'de sanayi arsaları satılacak
Afyonkarahisar mermeri, 'Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu
Afyonkarahisar mermeri, 'Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu
Bakan Varank: 12 aylık ihracatımız, 215 milyar dolara ulaştı
Bakan Varank: 12 aylık ihracatımız, 215 milyar dolara ulaştı
"Ortak geleceğimizde milli paraların payını artırmalıyız"
"Ortak geleceğimizde milli paraların payını artırmalıyız"
Tesla, dünyanın en büyük 11 otomobil üreticisinin toplamından daha değerli
Tesla, dünyanın en büyük 11 otomobil üreticisinin toplamından daha değerli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma