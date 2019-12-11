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Silvan Barajı 2021'de su tutmaya hazır hale gelecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nın gövde kazılarının tamamlandığını belirterek, "2020 yılı sonu itibarı ile barajda ön yüz beton imalatlarını bitirmeyi ve akabinde 2021 başlarında barajı su tutmaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Silvan Barajı 2021'de su tutmaya hazır hale gelecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nın gövde kazılarının tamamlandığını belirterek, "2020 yılı sonu itibarı ile barajda ön yüz beton imalatlarını bitirmeyi ve akabinde 2021 başlarında barajı su tutmaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

11 Aralık 2019 Çarşamba 15:48
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Silvan Barajı 2021'de su tutmaya hazır hale gelecek

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olan Silvan Barajı'nın inşasının sürdüğü bildirildi. Terör saldırıları nedeniyle yapımında 2 yıl gecikme yaşandığı belirtilen Silvan Barajı'nın, bölgede sulama hedeflerinin yakalanması açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekilen açıklamada, "175,5 metre yüksekliği ve 8,8 milyon metreküp hacimli gövdesi ile ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak. Enerji ve sulama maksatlı inşa edilen Silvan Barajı, oluşturacağı 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi ile Güneydoğu Anadolu Projesi'nin Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci büyük sulama barajı olacak. 4 aşamalı olarak planlanan Silvan Projesi kapsamında, her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artırılacak. Dolayısıyla Silvan Barajı’ndan üretilen elektrik enerjisi kademe kademe azalacak ve zaman içerisinde enerji üretimi 681 GWh’dan 88,41 GWh’a inerken sulamaya verilen su 1,791 milyon metreküpe çıkacak" denildi.

'YÜZDE 70 FİZİKİ GERÇEKLEŞMEYE ULAŞILDI'

Bakan Pakdemirli, Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılacağını vurguladı. Barajın gövde kazılarının tamamlandığını ve gövde dolgusu imalatlarının devam ettiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8,8 milyon metreküp olan gövde dolgusunun 7,7 milyon metreküpü tamamlandı. Barajın genel fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 70 seviyelerine ulaştı. 2020 yılı sonu itibarı ile barajda ön yüz beton imalatlarını bitirmeyi ve akabinde 2021 başlarında barajı su tutmaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 2 milyon 400 bin dekar tarım arazisi Silvan Barajı ile sulanacak. Silvan Barajı birçok farklı fonksiyonu daha bünyesinde barındıracak. Bu barajımız hem kendisi su kaynağı toplayacak hem de diğer küçük barajlara su verilmesini sağlayacak. Proje kapsamında çok ciddi sulama tünelleri olacak. Babakaya ve Silvan gibi kapasiteli tüneller oluşturulacak. 100 kilometreyi aşkın ana sulama kanalı yapılacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliSilvan Barajı
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